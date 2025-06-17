Аносований OnePlus Nord 5 — з кнопкою ШІ та Snapdragon 8s Gen 3

OnePlus готує глобальну прем’єру Nord 5, Nord CE5 і ще кількох гаджетів

OnePlus провела глобальний анонс анонса та розповіла про пристрої, які вона офіційно представить наступного місяця. Отже, незабаром компанія випустить два нових смартфони Nord, компактніший годинник і «легкий» планшет, які будуть доступні для світового ринку. До них приєднаються бездротові навушники OnePlus Buds 4, які були представлені в Китаї на початку цього року.

OnePlus Nord 5

OnePlus Nord 5 — це найсвіжіше оновлення популярної серії смартфонів середнього рівня. Найголовніше тут — процесор Qualcom Snapdragon 8s Gen 3. Це майже флагманський чип, тож продуктивність має бути на високому рівні. Для охолодження процесора використовується випарна камера площею 7300 мм2, і компанія заявляє, що смартфон залишатиметься холодним навіть після 5 годин гри у PUBG або CoD: Mobile з частотою 144 Гц. Це натякає на підтримку частоти дисплеєм, але його параметри поки не розголошуються.

В OnePlus Nord 5 також маємо підтримку швидкої пам’яті LPDDR5X, дві камери. Нова модель буде доступною доступний у відтінку Dry Ice, тобто дуже блідо-блакитному. Nord 5 схожий на OnePlus Ace 5 Ultra з 6,83-дюймовим OLED-дисплеєм з частотою оновлення 144 Гц, але іншим процесором.

Ще з цікавого нам обіцяють кнопку Plus Key, яка замінила культовий Alert Slider. Її можна запрограмувати на різні дії, але головне — це миттєвий запуск ШІ-інструментів. Таку реалізацію ми вже бачили у OnePlus 13s, який з’явився в Азії. Тепер вона вона доступна і в середньому класі. Ще трохи — і смартфон сам все прочитає й відпише в робочий чат, поки ви п’єте каву.

OnePlus Nord CE5

Ще компанія підготувала до випуску смартфон OnePlus Nord CE5, але вирішила залишити всі подробиці про нього в таємниці. Варто очікувати, що це бюджетніша версія. Візуально Nord CE5 дуже схожий на Ace 5 Racing, але ця схожість може бути поверхневою.

OnePlus Buds 4

Бездротові навушники OnePlus Buds 4 орієнтовані на геймерів, мають подвійні динаміки, ультранизьку затримку й підтримують Hi-Res Audio. Вони будуть доступні у зеленому та темно-сірому кольорах.

Розумний годинник

На додачу до всього ще запропонують компактні смартгодинник та планшет. Однак жодних подробиць про ці пристрої наразі немає, лише фото. Очікується, що новий годинник – це буде 43-міліметрова версія OnePlus Watch 3, який наразі доступний лише у розмірі 47 мм. Менший годинник все ще має обертову заводну головку та додаткову кнопку знизу, але без плоскої поверхні, яку можна побачити на більшому годиннику. Годинник описується як «менший, тонший і легший для комфорту протягом усього дня», хоча конкретні розміри не вказуються.

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OnePlus Pad Lite

OnePlus Pad Lite має круглу камеру, розташовану по центру задньої панелі, подібно до OnePlus Pad 2 та китайського Pad 3 (міжнародний Pad 3 має невеликий острів камери в кутку).

Усі ці новинки офіційно представлять 8 липня. Саме тоді компанія поділиться докладними технічними характеристиками та цінами цих гаджетів. А тим часом OnePlus пропонує підписатися на оновлення, щоб мати шанс виграти знижку €100/£100 на смартфони Nord 5 або Nord CE5, а також на набір OnePlus Tech Bundle, якій оцінили у €1595/£1435. Знижка на годинник становитиме €50/£50, а на планшет – €60/£60.

Джерело: engadget, gsmarena