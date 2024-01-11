Сиквелу «На межі майбутнього‎» таки бути? Том Круз уклав угоду з Warner Bros. — на створення франшиз та оригінальних фільмів

Зірка бойовиків отримав свою нову «‎місію» — на цей раз у Warner Bros. Discovery.

Як повідомляє Variety, Том Круз уклав угоду зі студією, яка передбачає створення фільмів — як оригінальних, так і з відомих франшиз. Актор зі своєю виробничою компанією отримають окремий офіс на ділянці студії у Бербанку (Каліфорнія).

Девід Заслав найняв Майкла де Луку та Пем Ебді на посади директорів Warner Bros. Motion Picture Group у 2022 році, і угода з Крузом — ключовий момент для керівників. Актор має проєкти у таких конкурентів, як Universal та Paramount, але з жодним не має подібної ексклюзивної угоди (хоча може і надалі з ними працювати).

Круз раніше працював з Warner Bros., але з часу, як він з’являвся у «На межі майбутнього‎» минуло близько 10 років. (Емілі Блант, до речі, вже заявляла про бажання знятись у продовженні фільму, але зважала на «‎велику зайнятість» Круза. «Скільки ще «‎Місій» йому потрібно?‎», — жартувала акторка в інтерв’ю).

Актор також знявся у таких релізах WB, як «Магнолія‎», «‎Рок на віки», «Інтерв’ю з вампіром‎» та «Із широко заплющеними очима‎» (фільм Стенлі Кубрика, заради якого Круз пожертвував понад роком своєї кар’єри), а підліткова секс-комедія «‎Ризикований бізнес» взагалі зробила його зіркою першої величини.

«Ми раді працювати із Томом, абсолютною легендою кіноіндустрії. Ми раді вітати його з поверненням до Warner Bros. і з нетерпінням чекаємо на можливість втілення його генія на екрані в наступні роки», — сказали Де Лука та Ебді

Круз тим часом сказав, що захоплюється командою Warner Bros. Discovery та їх відданістю кіно та шанувальникам, і з нетерпінням чекає на початок роботи.

Актор був тричі номінованим на «Оскар», а «Топ Ґан: Меверік» 2022 року — найкасовіший фільм у його кар’єрі з $1,49 млрд зборів. Торішня робота Круза «Місія неможлива: Розплата. Частина перша» заробила $567,5 мільйонів у всьому світі та стала шостим найкасовішим фільмом у його кар’єрі.