Neuralink Илона Маска продемонстрировала новую версию нейроинтерфейса мозг-компьютер в действии на свиньях





В ночь на 29 августа, как и было обещано, нейротехнологический стартап Neuralink Илона Маска провел онлайн-презентацию, на которой рассказал об успехах в разработке высокотехнологического нейроинтерфейса для связи мозга с компьютером за последний год. Разработчики показали второе поколение нейроинтерфейса и нейрохирургического робота для его вживления. Презентация проходила на YouTube-канале компании.

В рамках презентации Илон Маска, как и обещал, продемонстрировал работу нейроинтерфейса на свинье Гертруде: с помощью вживленного имплантата удалось считать активность нейронов ее мозга со всех каналов.

На момент демонстрации прошло уже два месяца с момента вживления устройства. Также в презентации участвовала свинья, которая перенесла две операции: по вживлению и извлечению электродов. Свинья выглядела полностью здоровой.

Конструкция устройства, к которой подсоединяются электроды для считывания сигналов, сильно изменилась с прошлого года, поэтому его не видно на животном. Само устройство стало гораздо компактнее, его размер — 2,3х0,8 миллиметра. Теперь оно выполнено в форме монеты и предназначено для размещения на одном уровне с черепом под кожей. Предыдущая версия имела форму небольшого модуля и крепилась за ухом. «Это похоже на [трекер] Fitbit с крошечными проводами на вашем черепе», — сказал Маск на презентации.

Разработчики сократили количество используемых электродов втрое — с 3072 до 1024. Устройство заряжается за ночь посредством магнитной зарядки. Для обмена данными в новом поколении уже используется беспроводной интерфейс, а не USB-C. Радиус работы — 5-10 метров. Маск также упомянул возможность управления с помощью смартфона (посредством фирменного приложения), подключенного через Bluetooth LE.

Важно подчеркнуть, что Neuralink не изобретала интерфейсы мозг-компьютер — они существуют и имплантируются людям с 2006 года. Главный вклад компании в технологию — тонкие гибкие провода, которые покрыты электродами для регистрации активности мозга. У нитей больше электродов, чем у других систем. То есть, их пропускная способность гораздо выше. Кроме того, они не наносят такие серьезные повреждения, как жесткие иглы. Однако посторонние предметы в мозге со временем разрушаются, а более мелкие разрушаются быстрее. Один из членов команды на сегодняшней демонстрации сказал, что одной из основных проблем для Neuralink было обеспечение того, чтобы устройство могло работать десятилетиями в агрессивной среде, такой как мозг.

По аналогии с прошлогодней презентацией, Маск сказал, что главной целью демонстрации является привлечение большего количества людей в команду. В настоящее время в Neuralink работает около 100 человек. В конечном итоге он надеется расширить штат до 10 000 человек. С момента основания в 2017 году в компании наблюдается большая текучесть кадров, и только два члена команды основателей все еще работают в Neuralink.

Несколько бывших сотрудников Neuralink рассказали Stat News, что в компании царит хаос, и что исследователи находятся под большим давлением из-за очень сжатых сроков — недели на выполнение той или иной задачи вместо месяцев.

«Они создают медицинское устройство и хирургический подход к его имплантации, и они используют для достижения этой цели подход технологической компании — «двигайтесь быстро и ломайте вещи», — рассказал Stat News на условиях анонимности один из бывших сотрудников.

На прошлогоднем мероприятии Маск говорил, что Neuralink может сделать процесс имплантации устройства таким же простым и безопасным, как коррекция зрения LASIK. На сегодняшней презентации он заявил, что операцию можно провести без общей анестезии менее чем за час.

Одновременно была представлено второе поколение нейрохирургического робота, предназначенного для безопасного вживления чипа. Пока неясно, будет ли он проводить операции полностью самостоятельно или же под контролем нейрохирурга, как было объявлено ранее.

Конечная цель Neuralink — технология объединения мозга с компьютером. Изначально говорилось о планах вживлять импланты парализованным людям, чтобы те могли свободно использовать телефоны и компьютеры. Теперь же амбиции гораздо выше — изучение активности мозга при широком спектре заболеваний и нарушений с целью их лечения/исправления. Маск заявил, что устройство может помочь решить множество неврологических проблем, от потери памяти до инсультов, а также контролировать здоровье пользователей и предупреждать о приближении сердечного приступа. В долгосрочной перспективе Neuralink планирует создать чип, который сможет восстановить полную подвижность людей с серьезными травами спинного мозга.

Если помните, в одном из старых интервью Маск говорил о необходимости симбиоза «биологического и цифрового интеллектов» как о следующем логическом этапе развития человечества. На сегодняшней презентации он подтвердил, что слияние человеческого и искусственного интеллекта — то, для чего была создана Neuralink.

«Мир, контролируемый коллективной волей людей Земли, — я думаю, что это будет именно то будущее, к которому мы стремимся». Илон Маск, основатель Neuralink

В прошлом году Neuralink говорила о планах перейти к первым испытаниям нейроинтерфейса на людях в конце 2020 года. Пока испытания на людях не проводились, хотя Управление по контролю за качеством пищевых продуктов и лекарственных препаратов (FDA) США определило его как прорывное устройство, утвердив программу, которая позволит разработчикам получать обратную связь от регулятора на протяжении всего процесса разработки.

На презентации Маск заявил, что коммерческая версия чипа Neuralink будет «довольно дорогим» устройством на первых порах, но в итоге он надеется снизить его стоимость до нескольких тысяч долларов. «Я думаю, что возможно сделать его похожим на LASIK», — сказал Маск.

Источник: The Verge, TechCrunch (2)