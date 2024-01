«Тамагочі» Rabbit R1 використовуватиме штучний інтелект від Perplexity

Запуск Rabbit R1 на CES залишив багато питань, але бренд нарешті пролив світло на те, яка LLM (велика мовна модель) забезпечуватиме взаємодію пристрою з користувачами. Пристрій оснащуватиметься штучним інтелектом від Perplexity, стартапу з Сан-Франциско, який має амбіції обігнати Google у сфері ШІ та отримав інвестиції від NVIDIA та Джеффа Безоса.

Perplexity надаватиме актуальні результати пошуку через помаранчевий пристрій Rabbit за $199. Перші 100 000 покупців R1 безплатно отримають один рік підписки Perplexity Pro, яка зазвичай коштує $200. Цей розширений сервіс має підтримку завантаження файлів, щоденну квоту на понад 300 складних запитів і можливість переходу на інші моделі ШІ (GPT-4, Claude 2.1 або Gemini), передає Engadget.

In case you were wondering:

Today we announced that we will use Perplexity as one of our key LLM services for r1 – and r1 still does not require any subscription to benefit from this partnership.

The $200 credit for Perplexity Pro is a standalone bonus kindly offered by… https://t.co/qYMM7TKFyZ

— rabbit inc. (@rabbit_hmi) January 19, 2024