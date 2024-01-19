Новини CES 2024 19.01.2024 о 11:35 comment views icon

«Тамагочі» Rabbit R1 використовуватиме штучний інтелект від Perplexity

author avatar
https://itc.ua/wp-content/uploads/2023/07/2023-07-19-12.08.01-2-96x96.jpg *** https://itc.ua/wp-content/uploads/2023/07/2023-07-19-12.08.01-2-96x96.jpg *** https://itc.ua/wp-content/uploads/2023/07/2023-07-19-12.08.01-2-96x96.jpg

Юрій Орос

Автор новин

«Тамагочі» Rabbit R1 використовуватиме штучний інтелект від Perplexity

Розділ Технології виходить за підтримки Favbet Tech

Запуск Rabbit R1 на CES залишив багато питань, але бренд нарешті пролив світло на те, яка LLM (велика мовна модель) забезпечуватиме взаємодію пристрою з користувачами. Пристрій оснащуватиметься штучним інтелектом від Perplexity, стартапу з Сан-Франциско, який має амбіції обігнати Google у сфері ШІ та отримав інвестиції від NVIDIA та Джеффа Безоса.

Тамагочі зі штучним інтелектом: Rabbit за день продала 10 тисяч «‎кишенькових компаньйонів» R1

Perplexity надаватиме актуальні результати пошуку через помаранчевий пристрій Rabbit за $199. Перші 100 000 покупців R1 безплатно отримають один рік підписки Perplexity Pro, яка зазвичай коштує $200. Цей розширений сервіс має підтримку завантаження файлів, щоденну квоту на понад 300 складних запитів і можливість переходу на інші моделі ШІ (GPT-4, Claude 2.1 або Gemini), передає Engadget.

Вакансії

Журналіст, автор історій про IT, бізнес та людей в MC.today MC.today

Senior Affiliate Manager Playwing

Trainee Full Stack (Vue.js+Node.js) Developer artcodevision, Львів

Android developer IT-company, Віддалено

Rabbit R1, розроблений компанією Teenage Engineering, оснащений 2,88-дюймовим сенсорним екраном, колесом прокрутки, двома мікрофонами, динаміком, поворотною камерою та кнопкою Push-to-Talk. Завдяки використанню великої моделі дій (Large Action Model, LAM) цей спеціальний гаджет може виконувати такі завдання, як бронювання, пошук рецептів на основі наявних інгредієнтів, ідентифікація людей і об’єктів (включаючи предмети, скажімо, у холодильнику) або просто перевіряти факти.

Розділ Технології виходить за підтримки Favbet Tech

Favbet Tech – це ІТ-компанія зі 100% українською ДНК, що створює досконалі сервіси для iGaming і Betting з використанням передових технологій та надає доступ до них. Favbet Tech розробляє інноваційне програмне забезпечення через складну багатокомпонентну платформу, яка здатна витримувати величезні навантаження та створювати унікальний досвід для гравців. IT-компанія входить у групу компаній FAVBET.

Завантаження коментарів...

Новини партнерів

Вау-ефект для фарми. Як Viseven розробляє комплексну маркетингову платформу для фарміндустрії
Одеський провайдер Westelecom про Інтернет XG PON, який перевершує очікування
На вас чекає співбесіда англійською? Ось 6 порад, які допоможуть підготуватися та отримати роботу

Повідомити про помилку

Текст, який буде надіслано нашим редакторам:

Надіслати