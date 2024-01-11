Новини CES 2024 11.01.2024 о 10:51 comment views icon

Тамагочі зі штучним інтелектом: Rabbit за день продала 10 тисяч «‎кишенькових компаньйонів» R1

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Катерина Даньшина

Авторка новин

Дебют на CES 2024 спровокував шквал інтересу до оновленого портативного пристрою Rabbit, який нагадує дуже модернізовану версію Tamagotchi зі штучним інтелектом.

R1 — це кишеньковий гаджет, який керуватиме програмами замість вас (тобто зможе за командами відтворювати музику, купувати продукти, надсилати повідомлення через єдиний інтерфейс без використання телефону; і також має режим навчання). За даними The Verge, пристрій оснащений маленьким 2,88-дюймовим сенсорним екраном і працює на власній ОС компанії, що базується на «моделі великої дії».

Тамагочі зі штучним інтелектом: Rabbit за день продала 10 тисяч «‎кишенькових компаньйонів» R1Тамагочі зі штучним інтелектом: Rabbit за день продала 10 тисяч «‎кишенькових компаньйонів» R1

R1 має процесор MediaTek з частотою 2,3 ГГц, 4 ГБ оперативної пам’яті та сховище на 128 ГБ. Корпус розроблений спільно з дизайнерською фірмою Teenage Engineering, а одного заряду батареї має вистачити на день. Вартість гаджета сягає $200, однак як повідомляє на X його розробник, компанія Rabbit, нині вся перша партія з 10 000 пристроїв повністю розпродана.

«Коли ми почали створювати R1, ми думали, що будемо раді, якщо продамо 500 пристроїв у день запуску. За добу ми перевищили плани у 20 разів!».

Водночас R1 доступні до попереднього замовлення на сайті Rabbit з очікуваною датою доставки — квітень-травень 2024 року.

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