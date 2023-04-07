«Лише для білих». Техкомпанія опублікувала вакансію з дискримінаційними вимогами, а після критики у мережі звинуватила у всьому експрацівника

Компанія Arthur Grand Technologies з Вірджинії вимушено закрила свій вебсайт та сторінки в соцмережах після шквалу критики у відповідь на їх нещодавно опубліковану вакансію, в якій шукали виключно «білих громадян США».

Курс Мікросервісна архітектура Це вам не шубу в труси заправляти Хочу на курси

Оголошення про вакантну посаду (нині видалене) бізнес-аналітика на довгостроковий контракт опублікували на американському сайті для пошуку роботи Indeed. У текст була додана примітка «не повідомляти кандидатам» та «розглядаємо лише білих громадян США».

Курс Курс ніжного SMM. Усі хейтери перетворяться на шанувальників вашого продукту . Записатися

Коментатори на Reddit заохочували подавати заявки кандидатів будь-якої раси та етнічної приналежності, а після цього поскаржитись на компанію в Управління з дотримання федеральних контрактів, аби ті провели розслідування.

На LinkedIn є офіційна відповідь Arthur Grand Technologies, в якій стверджується, що колишній співробітник взяв наявне оголошення компанії та переробив його. Чоловік додав у текст «дискримінаційну лексику» і повторно опублікував вакансію на сайті зі свого акаунта. Наразі компанія подала судовий позов проти експрацівника.

Here they are on LinkedIn – instead of blaming the old windbags they throw some poor recruiter under the bus who was just following orders from Omaha!!! pic.twitter.com/NOvvn0ElA2 — BuccoCapital Guy (@buccocapital) April 5, 2023

Однак журналісти Vice помітили, що коментар компанії був відредагований – раніше у ньому вину покладали на молодшого співробітника, якого згодом звільнили. Тож виникла деяка плутанина з тим, чи втратив хтось роботу через публікацію вакансії. Умови обслуговування Indeed передбачають, що оголошення міг розмістити лише перевірений працівник компанії, але можливо у вже звільненого спеціаліста не встигли забрати доступ.

Далі у заяві Arthur Grand Technologies називає оголошення «образливим» і каже, що не дозволяла його публікувати.

В архівній версії вебсайту фірма описує себе як таку, що прагне залучити «найкращі таланти для надання послуг» своїм клієнтам, серед яких Служба внутрішніх доходів і Департамент у справах ветеранів, а також комерційні клієнти, такі як оператор кабельного телебачення Comcast, банківська холдингова компанія Capital One та одна з найбільших іпотечних агенцій США Fannie Mae.

Спеціаліст, якого шукали в оголошенні, мав обслуговувати HTC Global Services і Berkshire Hathaway.

Джерело: Ars Technica