«Лише для білих». Техкомпанія опублікувала вакансію з дискримінаційними вимогами, а після критики у мережі звинуватила у всьому експрацівника

Компанія Arthur Grand Technologies з Вірджинії вимушено закрила свій вебсайт та сторінки в соцмережах після шквалу критики у відповідь на їх нещодавно опубліковану вакансію, в якій шукали виключно «білих громадян США».

Оголошення про вакантну посаду (нині видалене) бізнес-аналітика на довгостроковий контракт опублікували на американському сайті для пошуку роботи Indeed. У текст була додана примітка «не повідомляти кандидатам» та «розглядаємо лише білих громадян США».

Коментатори на Reddit заохочували подавати заявки кандидатів будь-якої раси та етнічної приналежності, а після цього поскаржитись на компанію в Управління з дотримання федеральних контрактів, аби ті провели розслідування.

На LinkedIn є офіційна відповідь Arthur Grand Technologies, в якій стверджується, що колишній співробітник взяв наявне оголошення компанії та переробив його. Чоловік додав у текст «дискримінаційну лексику» і повторно опублікував вакансію на сайті зі свого акаунта. Наразі компанія подала судовий позов проти експрацівника.

Here they are on LinkedIn – instead of blaming the old windbags they throw some poor recruiter under the bus who was just following orders from Omaha!!! pic.twitter.com/NOvvn0ElA2

— BuccoCapital Guy (@buccocapital) April 5, 2023