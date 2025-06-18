Дослідження Microsoft: нескінченний робочий день веде до втрати продуктивності

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У спеціальному звіті Microsoft зазначається, що попри обіцянки роботодавців після пандемії COVID-19 зробити робочий день нормованим та сбалансованим, все сталось навпаки.

Як підкреслюється у звіті Microsoft, наразі все більше людей працюють понад 12 годин на день і продовжують роботу на вихідних. Це має значний негативний вплив на загальну продуктивність. І хоча впровадження систем штучного інтелекту може поліпшити ситуацію, вона також може і погіршитись.

У спецзвіті Microsoft щодо індексу робочих тенденцій станом на червень 2025 року йдеться, що все більше працівників потрапляють у пастку нескінченного робочого дня, який починається о 6 ранку і триває навіть після 20:00 та не закінчується із настанням вихідних. Звіт був складений за результатами трильйонів агрегованих анонімних повідомлень у Microsoft 365, які надходили з усього світу. Вони демонструють, що близько 40% людей, які перебувають у мережі о 6 ранку, передивляються електронну пошту і формують пріоритети на день.

Найбільш продуктивні робочі години з 9 до 11 ранку та з 13:00 до 15:00 відводяться для проведення робочих нарад, що позбавляє працівників природнього сплеску продуктивності. Десь близько 11:00 ранку — час найбільшої активності з обміну повідомленнями, планування зустрічей та використання більшості робочих застосунків.

У Microsoft встановили, що кількість нарад після 20:00 зросла на 16% порівняно з попереднім роком. Середньостатистичний співробітник наразі відправляє близько 50 робочих повідомлень у не робочий час. Близько 22:00 щонайменше 29% працівників переглядають поштові скриньки.

На вихідних щонайменше 20% працівників до 12:00 перевіряють власну електронну пошту, а понад 5% працюють із електронною поштою в неділю ввечері. Середньостатистичний працівник отримує 117 листів та 153 повідомлення щодня. Це означає, що співробітники, які використовують Microsoft 365, кожні 2 хвилини відволікаються на зустріч, лист або повідомлення.

У Microsoft підкреслюють, що це пояснює, чому принаймні половина всіх працівників і більше половини керівників вважають свою роботу хаотичною та фрагментованою. У компанії за результатами звіту підкреслюють, що покращити ситуацію може використання штучного інтелекту.

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У Microsoft рекомендують розгорнути ШІ-агентів для використання малоцінних завдань, зосередившись на принципі 80/20, відповідно до якого, 20% забезпечують 80% робочих результатів.

Джерело: TechSpot