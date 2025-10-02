Новини Крипто 02.10.2025 comment views icon

Telegram стає біржею: у криптогаманці Wallet доступна торгівля токенізованими акціями США

Андрій Шадрін

Telegram стає біржею: у криптогаманці Wallet тепер доступна торгівля акціями та індексами США

Криптогаманець Telegram Wallet запускає торгівлю токенізованими акціями та ETF США — прямо в інтерфейсі месенджера стане доступний 24/7 доступ до популярних паперів. З жовтня у Wallet можна буде купувати токенізовані версії акцій Apple, Microsoft, Tesla, а також індексні продукти на S&P 500 та понад 60 інших інструментів.

Проєкт стартував за новою ініціативою платформи xStocks, яку забезпечує інфраструктурний провайдер Backed Finance і підтримують біржі на кшталт Kraken. На першому етапі торгівля буде доступна в централізованій (кастодіальній) версії Wallet; команда вже анонсувала плани подальшої підтримки некастодіальних гаманців, але точні строки не вказані.

Токени, котрі випускає xStocks, за заявами провайдера повністю забезпечені реальними активами та допускають фізичне доставлення, тобто за бажанням інвестора цифровий інструмент можна конвертувати в реальну цінну паперу. Розробники наголошують, що інтеграція робить інвестиції “доступнішими” — торгувати можна буде безпосередньо в одному з найпопулярніших застосунків у світі, де мільйони людей проводять час щодня.

Представники Kraken, який виступає одним із партнерів проєкту, вважають, що це спосіб зустріти інвесторів у звичному для них середовищі: за їхніми словами, поява токенізованих активів у месенджерах відкриває ринок для тих, хто раніше не працював з брокерами або фондовими рахунками. Втім, власник Telegram Павло Дуров нещодавно наголосив, що месенджер для нього не є прибутковим.

Сектор токенізованих цінних паперів вже демонструє зростання: станом на 1 жовтня 2025 року обсяг торгів xStocks перевищив $4,7 млрд, а кількість унікальних власників таких токенів наближається до 32 тисяч. Для ринку це сигнал — інституційні рішення і рішення для масового користувача все більше перетинаються.

Однак із перевагами йдуть і ризики. По-перше, на старті продукт працює кастодіально — це означає, що користувачі передають контроль над своїми активами посереднику, а отже залишається ризик контрагентської невідповідності або збоїв у роботі платформи. По-друге, токенізація не усуває регуляторних нюансів: залежно від юрисдикції такі інструменти можуть підпадати під додаткові вимоги або обмеження.

Джерело: Yahoo

