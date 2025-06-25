Новини Наука та космос 25.06.2025 о 15:52 comment views icon

6 найцікавіших об’єктів з фото обсерваторії Віри Рубін

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Олександр Федоткін

Автор новин та статей

6 найцікавіших об’єктів з фото обсерваторії Віри Рубін
Скупчення Діви/NSF–DOE Vera C. Rubin Observatory

Оприлюднені 23 червня перші зображення нової Обсерваторії Віри Рубін, що демонструють понад 10 млн галактик навколо скупчення Діви, вражають подробицями.

Людське око не взмозі цілком охопити повне зображення з роздільною здатністю 3200 мегапікселів. Однак астрономи зробили масштабовану версію зображення, що включає неймовірні великі плани космічних об’єктів. Ось 6 найцікавіших з них.

Спіральна галактика Мессьє 61

Ця галактика, розташована на відстані приблизно 55 млн світлових років від Землі, натякає астрономам на те, як ззовні виглядає наша галактика Чумацький шлях. M61 має сильно вигнуті, спіральні рукави та яскраве галактичне ядро із надмасивною чорною дірою. Вперше астрономи відкрили її ще у 1779 році. Сьогодні її, не дивлячись на відстань, можна побачити у якісний телескоп в себе на задньому дворі.

Спіральна галактика Мессьє 61/Vera C. Rubin Observatory

Зіткнення трьох спіральних галактик

Три спіральні галактики, що опинились занадто близько одна від одної, розтягуються під дією гравітації та поступово зливаються в одну. Такі злиття не є чимось дивним для космосу. На думку вчених, наша галактика Чумацький шлях не менше 15 разів зливалась з іншими галактиками протягом останніх 12 млрд років.

6 найцікавіших об'єктів з фото обсерваторії Віри Рубін
Злиття трьох галактик/Vera C. Rubin Observatory

Яскраві близькі зірки

Окрім далеких об’єктів у скупченні Діви 8,4 метровий телескоп LSST захопив невелику кількість відносно близьких до нас яскравих зірок. Їх виявляють за характерними дифракційними променями і світінню з червонуватим віддтінком — ефектами розсіювання світла всередині телескопа. Вони знаходяться у межах нашої галактики Чумацький шлях. Їх виявлення допомагає астрономам відділяти ці зірки від далеких галактик.

6 найцікавіших об'єктів з фото обсерваторії Віри Рубін
Одна з близьких до нас яскравих зірок/Vera C. Rubin Observatory

Велике галактичне скупчення

Скупчення галактик являють собою найбільші об’єкти у Всесвіті, пов’язані гравітацією. За даними NASA, скупчення Діви включає в себе близько 2 тис. галактик, які обертаються відносно близько одна до одної. Однак зображення з Обсерваторії Віри Рубін демонструють, як це скупчення виглядає ззовні. Кожна розмита помаранчева пляма світла в цій частині зображення — це галактика із мільярдами зірок. 

6 найцікавіших об'єктів з фото обсерваторії Віри Рубін
Гігантське галактичне скупчення/Vera C. Rubin Observatory

Слабкі смуги газу та пилу перекривають проміжки між далекими галактиками. Хоча це неможливо визначити неозброєним оком, наша рідна галактика є частиною схожого скупчення, званого Надскупченням Діви, яке містить як місцеву групу (групу галактик, що включає Чумацький Шлях), так і скупчення Діви.

Галактики, що поважають кордони одна одної

Дві спіральні галактики, подібні одна до одної, дивовижним чином співіснують не порушуючи кордонів. Причина криється у невеликій оптичній ілюзії. Хоча галактики здаються розташованими поруч, одна з них знаходиться набагато глибше у космосі за іншу.

6 найцікавіших об'єктів з фото обсерваторії Віри Рубін
Дві спіральні галактики/Vera C. Rubin Observatory

За даними астрономів з Обсерваторії Віри Рубін, галактика праворуч (NGC 4411) знаходиться приблизно в 50 млн світлових років від Землі, тоді як галактика зліва (NGC 4411b) — більш ніж у 70 млн світлових років.

Галактика NGC 4343

Розкидані по всьому зображенню довгі промені яскравого світла у багатьох випадках є спіральними галактиками, нахиленими так, що нам вони здаються сплющеними. Навіть уважно подивившись на галактику NGC 4343, побачити її спіральні рукави не вдасться. Однак можна побачити активне галактичне ядро, що живить надмасивну чорну діру.

6 найцікавіших об'єктів з фото обсерваторії Віри Рубін
Сплющена спіральна галактика/Vera C. Rubin Observatory

 

Перші знімки Обсерваторії Віри Рубін: 10 млн галактик і багато іншого

Джерело: LiveScience

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