Телевізори Samsung MicroLED — численні дефекти, складність виробництва та нульові продажі

Минулого року Samsung випустила 110-дюймовий телевізор, в якому використовується технологія MicroLED, що передбачає розміщення безлічі маленьких світлодіодів підсвічування по всій панелі. Цей підхід мав забезпечити вищу якість у порівнянні з традиційним підсвічуванням, проте телевізори MicroLED наразилися на критику експертів.

Телевізор Samsung MicroLED коштує майже 129 тисяч доларів, але обсяг його продажів вкрай низький. Згодом проявилися неочікувані дефекти – йдеться навіть про демонстраційні моделі у магазинах та автосалонах.

Дослідницькі компанії стверджують, що нові моделі практично ще не розпродані. Наприклад, Omdia повідомляє, що постачання панелей MicroLED цього року становитимуть менше ніж 1000 одиниць, тоді як постачання панелей LCD та OLED складуть 250 млн та 10 млн відповідно. Схоже, що більшість із 1000 панелей поширюються як демонстраційні, а рівень реальних комерційних продажів близький до нуля.

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За повідомленнями ЗМІ, один із телевізорів, що знаходяться у флагманському магазині Samsung 837 у Нью-Йорку, має биті пікселі. Деякі дефектні моделі були виявлені у Південній Кореї. Samsung Electronics не розширює лінійку телевізорів MicroLED через технічну складність виробництва. На початку року повідомлялося, що компанія має намір розширити лінійку, проте пізніше випуск нових моделей MicroLED було відкладено на невизначений термін.

Джерело: Aroged