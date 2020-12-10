Samsung представила первый потребительский MicroLED-телевизор за 156 тысяч долларов





После нескольких лет развития MicroLED и выпуска первых телевизоров с соответствующими панелями (модульные модели серии The Wall TV для корпоративного сегмента) компания Samsung наконец готова распространить свою новейшую дисплейную технологию на сегмент потребительских телевизоров. Сегодня южнокорейский гигант представил на домашнем рынке Южной Кореи первый такой ТВ — 110-дюймовый 4K MicroLED TV с частотой 120 Гц.

Если говорить упрощенно MicroLED, (не путать с mini-LED) — это эволюционное развитие уже хорошо знакомой нам технологии OLED, которая широко используется в потребительских телевизорах, мониторах и мобильных устройствах премиального класса. Но «самоизлучение» — единственное, что объединяет MicroLED и OLED, поскольку технологически они фундаментально различаются. На фоне OLED технология MicroLED выделяется повышенной яркостью (до 30 раз), пониженным энергопотреблением, но что более важно, такие дисплеи должны быть долговечнее и не подвержены выгоранию. Кроме того, MicroLED позволяет создавать полотна больших диагоналей и нестандартной формы.

Что же касается 4K MicroLED TV, новинка унаследовала ключевые особенности модульного The Wall TV и, по сути, является его компактной версией в традиционном форм-факторе: здесь и практически полное отсутствие рамок, и поддержка частоты 120 Гц вместе с HDMI 2.1. Также производитель заявляет 100% охват пространств DCI-P3 и Adobe RGB. Срок службы светодиодов составляет 100 000 часов или 10+ лет, по оценке производителя.

Новинка уже доступна для предзаказа по оптовой цене 170 миллионов корейских вон — это немногим больше 156 тысяч долларов или 4,4 миллиона гривен. То есть, цена в магазинах может быть еще выше. Но едва ли здесь есть чему удивляться — с новыми технологиями всегда так и массовыми они становятся только со временем. Глобальные продажи 4K MicroLED TV стартуют в первом квартале 2021 года, но весьма маловероятно, что эта модель будет официально продаваться в Украине.

В Samsung объясняют, что производство 110-дюймовых телевизоров MicroLED было невозможно до недавнего появления соответствующих инновационных решений. Каких именно, производитель не конкретизирует, отмечая лишь, что реальным это сделал «новый производственный техпроцесс, внедренный полупроводниковым бизнесом компании». В будущем в рамках серии выйдут модели с меньшей диагональю экрана.

Samsung уже запланировала онлайн-презентацию в рамках CES 2021 — она пройдет на 11 января и там, как ожидается, состоится анонс новой линейки премиальных телевизоров QLED. Вполне вероятно, что вместе с основной линейкой QLED телевизоров 2021 года компания полноценно анонсирует и этот 110-дюймовый 4K MicroLED TV, раскрыв полные характеристики и условиях выпуска в других регионах.