Tencent показала ШІ GameGen-O для створення ігор — модель навчали на The Witcher 3, GTA V та Cyberpunk 2077

Китайська компанія Tencent представила проєкт зі створення ігрових движків за допомогою ШІ. GameGen-O навчався на The Witcher 3, GTA V Cyberpunk 2077.

Можливості штучного інтелекту зростають майже загрозливими темпами. Генерація зображень, відеоматеріалів та фанатський дубляж — вже звична справа. Однак Tencent пішла ще далі та опублікувала проєкт з широкого застосування ШІ у створенні ігор

Як зазначав офіційний сайт (на момент написання новини сторінка відсутня), GameGen-O дозволяє генерувати багато високоякісних елементів, таких як персонажі, динамічне середовище, складні дії та події. Мета проєкту полягає в тому, щоб покращити та спростити процес створення ігор, зменшуючи час та витрати на розробку.

Модель використала дані «понад 100 ігор нового покоління з відкритим світом» для навчання. Серед них The Witcher 3: Wild Hunt, GTA V, Cyberpunk 2077 та Assassin’s Creed: Valhalla. Відео пропонує короткий огляд можливостей.

З демонстрації, що є ще багато можливостей для вдосконалення, але у перспективі це може стати важливою віхою в розвитку відеоігор. Не тільки розробники, але й звичайні користувачі зможуть використовувати цей інструмент, щоб легко створювати віртуальні світи. Якщо ця технологія буде розвиватися, вона може мати значний вплив на геймдев в цілому.

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Схоже, Tencent не надто переймається питанням використання контенту, захищеного авторським правом. Сайт GamePressure звернувся до CD Projekt RED за коментарем з цього приводу. У компанії кажуть, що вивчають це питання, але наразі утримуються від будь-яких коментарів.

З одного боку, подібні інструменти ШІ могли б значно скоротити процес розробки ігор, який у випадку AAA займає багато років. З іншого боку, це може викликати занепокоєння щодо того, що ігри стануть більш загальними та генеративними (хоча іноді люди теж «успішно» роблять це).

Джерело: GamePressure