Терміновий збір на водяні помпи для допомоги Херсонщині!

Масштаб техногенної катастрофи, яку влаштували росіяни на півдні України, досі важко усвідомити. І ліквідація її наслідків потребує значних ресурсів, зокрема й матеріальних.

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Бериславська, Білозерська громади та Херсонська обласна адміністрація через волонтерів звернулись до нас з терміновим запитом про гуманітарну допомогу. Наразі постраждалим жителям Херсона та Херсонської області надзвичайно потрібні наступні речі: помпи для ефективного відкачування затоплених територій, засоби для дезінфекції та зарядні станції.

Помпи для відкачування знадобляться для кожної домівки, коли зійде вода, щоб відкачати залишки та обробити приміщення дезінфекційними засобами для запобігання поширенню інфекційних хвороб.

Наша мета – 200 000 грн.

Реквізити для допомоги:

Дякуємо всім небайдужим. Зі свого боку зобов’язуємося уважно відстежувати хід збору коштів та обов’язково відзвітуємо після досягнення цілі.