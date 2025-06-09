The Outer Worlds 2 Direct — розробники розповіли про дату виходу, геймплей та два майбутніх DLC

The Outer Worlds 2 / Obsidian

Obsidian провела окрему 30-хвилинну презентацію The Outer Worlds 2 Direct — розробники показали геймплей, розповіли про нововведення і підтвердили два майбутні DLC.

Дія відбувається в новій колонії — Аркадії. Гравець стає агентом Управління Землі — космічним маршалом, що намагається зупинити капіталістичну тиранію, авторитаризм і релігійні крайнощі. Розробники підготували низку фракції, наприклад, Протекторат та Орден Висхідних. Перший з них це диктатура, де «люди віддають свободу в обмін на комфорт», а орден — наукові фанатики з минулого, які вірять, що можуть передбачати майбутнє математикою. Вони будують суперкомп’ютери на крижаних планетах, щоб вони не перегрілись. Наприклад, на Монастирі, одній з таких планет з суперкомп’ютерами, відбувається ключовий сюжетний поворот.

До ігрових механік додали ковзання, стрибки та паркур по Аркадії. Для зручності можна буде перемикатися між виглядом від першої та третьої особи. Також повернеться радіо — з музикою та ведучими, які реагують на ваші дії в грі. Трохи раніше розробники показали 11 хвилин геймплею The Outer Worlds 2 з новою напарницею та сканером.

Система навичок та перків — знову як у Fallout: New Vegas

Під час створення персонажа треба обрати Передісторію, Риси та Недоліки. Obsidian обіцяє величезний вибір перків — ще більше, ніж було у Fallout: New Vegas. Наприклад, розробники показали перк «Вбивця», який дає бонус до руху після вбивства скритністю. Усього The Outer Worlds 2 матиме понад 100 перків і нових механік.

Flaws (недоліки) — одна з фішок серії — повертаються у ще більш абсурдному вигляді. Гравець може стати «Клептоманом», який випадково краде речі, або «Сонцеглядом» з самолікуванням на сонці, але жертвує нормальним зором. Є й варіант з «Кепськими колінами», що тріщать при кожному русі й видають вас ворогам (знайомо, правда?). Або ж Недолік «Надмірна підготовка»: більший магазин, але штраф, якщо патрони не будуть постійно в запасі.

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Система також дозволяє перетворити персонажа на повного психопата — вбивати всіх і навіть проходити квести зі знищенням замовників. Але хочете — можете пройти гру як пацифіст. Вибір залишається за користувачем.

RPG замість FPS (шутеру)

Obsidian робить ставку на рольову частину. Віцепрезидент студії Маркус Морган каже, що гра буде повноцінною RPG, а не наполовину шутером від першої особи. При цьому команда врахувала побажання фанатів щодо боїв і прокачала шутерну частину: більше зброї, включно з «науково обґрунтованою» та експериментальною.

Серед таких буде пістолет, який стріляє слизом із біомаси, та меч-меломан, що б’є сильніше, якщо влучити в такт музики. Одна із гвинтівок проєктує надокучливу рекламу, щоб відвертати увагу ворогів. В якомусь сенсі це щось ближче до Borderlands, але з ухилом у RPG і сатиру.

Дата релізу, передзамовлення та нова ера цінової політики

The Outer Worlds 2 отримала офіційну дату релізу — 29 жовтня 2025 року. Вона буде доступна у програмі Xbox Play Anywhere, Game Pass (ПК та консолі) та вийде одночасно на Xbox Series X|S, ПК (Steam, Battle.net, Xbox Store) і PS5.

Obsidian вже відкрила передзамовлення. Буде доступна стандартна версія та преміумвидання, яке містить цифровий набір косметики, бойовий пакет і доступ до двох майбутніх DLC. Поки що у PS Store та Microsoft за гру виставили $80 (вітаємо в новій ері оверпрайс ігор), а Steam вже додав регіональні — ₴2 499₴ та ₴3 199 відповідно.

Джерело: IGN 1, 2 / Games Radar