The Weeknd — найпопулярніший артист світу за версією Книги рекордів Гіннеса та виконавець із найбільшою кількістю слухачів на місяць у Spotify

Представники Книги рекордів Гіннеса проаналізували дані сервісу потокового аудіо Spotify, включно з кількістю щомісячних слухачів і визнали The Weeknd найпопулярнішим артистом світу.

Канадський співак і продюсер ефіопського походження Ейбел Тесфає, більш відомий під псевдонімом The Weeknd, тримає рекорд як перший і поки що єдиний виконавець в історії Spotify, який отримав 100 мільйонів слухачів на місяць станом на кінець лютого 2023 року.

It’s official: On February 27, The Weeknd became the first artist in Spotify History to reach 100 Million monthly listeners 🏆 pic.twitter.com/YwslzheIDN — Spotify (@Spotify) February 27, 2023

Пізніше виконавець оновив власний рекорд до 111,4 млн — згідно зі звітом Книги рекордів Гіннеса. Ймовірно, нещодавній сплеск трансляцій був частково зумовлений успіхом його реміксу «Die For You» за участю Аріани Ґранде, який став вірусним у TikTok. Трек The Weeknd 2020 року «Blinding Lights» є треком, який найчастіше транслюють на Spotify, станом на початок тижня його прослухали понад 3,47 мільярда користувачів. Його пісня «Starboy» також є однією з найбільш прослуховуваних пісень усіх часів на Spotify.

Друге місце у Майлі Сайрус із 82,4 млн слухачів на місяць, а третє у Шакіри — 81,6 млн. Трохи відстають від трійки лідерів Аріана Ґранде (80,6 млн), Тейлор Свіфт (80,2 млн), Ріанна (78,5 млн) і Ед Ширан (77,5 млн).

Тиждень тому The Weeknd взяв участь у церемонії вручення Juno Awards 2023 у своїй рідній Канаді та забрав одразу чотири нагороди — як виконавець та автор року, а також за сингл (для «Sacrifice») та попальбом року (для Dawn FM).

Відзнака Книги рекордів Гіннеса — не перша для The Weeknd. У 2016 році він отримав два сертифікати: один за найбільш трансльований альбом Spotify у 2015 році, а інший — за те, що провів рекордну кількість тижнів поспіль у першій десятці сольних виконавців Billboard Hot 100.

Джерело: Billboard, CBC News