The Weeknd — найпопулярніший артист світу за версією Книги рекордів Гіннеса та виконавець із найбільшою кількістю слухачів на місяць у Spotify

Представники Книги рекордів Гіннеса проаналізували дані сервісу потокового аудіо Spotify, включно з кількістю щомісячних слухачів і визнали The Weeknd найпопулярнішим артистом світу.

Канадський співак і продюсер ефіопського походження Ейбел Тесфає, більш відомий під псевдонімом The Weeknd, тримає рекорд як перший і поки що єдиний виконавець в історії Spotify, який отримав 100 мільйонів слухачів на місяць станом на кінець лютого 2023 року.

It’s official: On February 27, The Weeknd became the first artist in Spotify History to reach 100 Million monthly listeners 🏆 pic.twitter.com/YwslzheIDN

— Spotify (@Spotify) February 27, 2023