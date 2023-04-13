Олена Зеленська, Ілон Маск та Сем Альтман — Time оприлюднив перелік 100 найбільш впливових особистостей 2023 року

Time оприлюднив перелік найбільш впливових особистостей 2023 року, він розподілений на 6 категорій: митці, новатори, титани, лідери, ікони та піонери. Рейтинг цікавий ще й тим, що переможців представляють не менші відомі особистості — наприклад презентацію Олені Зеленській створила Джил Байден, а ще одну українку в списку, правозахисницю Олександру Матвійчук, представила Гіларі Клінтон.

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Разом з тим у рейтингу відзначились чимало представників технологічної галузі, як-от генеральний директор Tesla та SpaceX Ілон Маск, генеральний директор компанії OpenAI Сем Альтман, режисер Elden Ring Хідетака Міядзакі, керівник Disney Боб Айгер та інші.

В категоріях «Митці» та «Ікони» здебільшого відзначали спортсменів, співаків та акторів. Найбільш впливовими особистостями визнали зірку серіалу «The Last Of Us» Педро Паскаля, номінанта на «Оскар-2023» за роль у фільмі «Банші Інішеріна» Коліна Фаррела та Дженніфер Куллідж. Остання запам’яталася глядачам роллю мами Стіфлера в комедії «Американський пиріг», однак справжнє визнання отримала завдяки роботі в серіалі «Білий лотос». Time назвав Куллідж надією для «лейт-блумерів» — людей, які досягають успіху вже в зрілому віці.

Серед політичних діячів відзначили канцлера Німеччини Олафа Шольца та президента США Джо Байдена.

Цьогорічний список включає 50 жінок, серед яких дві українки — перша леді України та правозахисниця (обидві потрапили у категорію «Лідери»). Джил Байден написала про Олену Зеленську, що та «не очікувала, що стане воїном за народ України, але відповіла на цей виклик із безмежною мужністю».

Митці

Майкл Б. Джордан — американський актор, найбільше відомий за фільмами «Чорна Пантера» та «Крід: Спадок Роккі».

Дрю Беррімор — американська акторка, продюсерка та режисерка, очолює власну продюсерську компанію «Flower Films».

Колін Фаррел — ірландський кіноактор, номінант на премію «Оскар» та лауреат «Золотого глобусу».

Ікони

Дженніфер Куллідж — акторка, володарка «Золотого глобусу» за роль в серіалі «Білий лотос».

Педро Паскаль — актор, виконавець головної ролі в серіалі «The Last Of Us».

Король Чарльз — правлячий король Великої Британії, він очікував сходження на престол найдовше у британській історії.

Піонери

Сем Альтман — співзасновник та CEO OpenAI, компанії, що запустила минулого року ChatGPT.

MrBeast — американський ютубер, за яким наразі слідкують 112 мільйонів користувачів, що робить його «людиною з найбільшою кількістю підписників на YouTube».

Робін Цзен — засновник та голова Contemporary Amperex Technology, одного з найбільших постачальників літій-іонних акумуляторів та систем зберігання для електромобілів у Китаї.

Маргарет Мітчел — засновниця відділу етики ШІ в Google, яка раніше критикувала компанію за спроби цензурувати негативні відгуки про свої продукти.

Лідери

Олена Зеленська — перша леді України

Джо Байден — президент США

Олаф Шольц — канцлер Німеччини

Олександра Матвійчук — нобелівська лауреатка та українська правозахисниця

Титани

Ліонель Мессі — аргентинський футболіст, нападник французького клубу «Парі Сен-Жермен». Рекордсмен за кількістю забитих м’ячів у складі збірної Аргентини та «Барселони».

Ілон Маск — мільярдер та підприємець, засновник компаній «SpaceX», «PayPal», Neuralink і The Boring Company, генеральний директор Tesla та Twitter.

Бейонсе — американська співачка, яка стала володаркою найбільшої кількості премій в історії «Ґреммі».

Новатори