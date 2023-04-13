Новини Україна 13.04.2023 о 20:50

Олена Зеленська, Ілон Маск та Сем Альтман — Time оприлюднив перелік 100 найбільш впливових особистостей 2023 року

Катерина Даньшина

Авторка новин

Time оприлюднив перелік найбільш впливових особистостей 2023 року, він розподілений на 6 категорій: митці, новатори, титани, лідери, ікони та піонери. Рейтинг цікавий ще й тим, що переможців представляють не менші відомі особистості — наприклад презентацію Олені Зеленській створила Джил Байден, а ще одну українку в списку, правозахисницю Олександру Матвійчук, представила Гіларі Клінтон.

Курс Frontend-програміст
Знаєш, чим відрізняється Frontend від Backend? Ми тобі розповімо, як заробляти на цьому
Хочу в IT!

Разом з тим у рейтингу відзначились чимало представників технологічної галузі, як-от генеральний директор Tesla та SpaceX Ілон Маск, генеральний директор компанії OpenAI Сем Альтман, режисер Elden Ring Хідетака Міядзакі, керівник Disney Боб Айгер та інші.

CEO OpenAI Сем Альтман про ШІ-модель GPT-4: “Люди хочуть розчарування, і вони його отримають”
Сем Альтман — співзасновник та CEO OpenAI, компанії, що запустила минулого року ChatGPT.

В категоріях «Митці» та «Ікони» здебільшого відзначали спортсменів, співаків та акторів. Найбільш впливовими особистостями визнали зірку серіалу «The Last Of Us» Педро Паскаля, номінанта на «Оскар-2023» за роль у фільмі «Банші Інішеріна» Коліна Фаррела та Дженніфер Куллідж. Остання запам’яталася глядачам роллю мами Стіфлера в комедії «Американський пиріг», однак справжнє визнання отримала завдяки роботі в серіалі «Білий лотос». Time назвав Куллідж надією для «лейт-блумерів» — людей, які досягають успіху вже в зрілому віці.

Дженніфер Куллідж
Дженніфер Куллідж під час церемонії вручення «Золотого глобусу»

Серед політичних діячів відзначили канцлера Німеччини Олафа Шольца та президента США Джо Байдена.

Цьогорічний список включає 50 жінок, серед яких дві українки — перша леді України та правозахисниця (обидві потрапили у категорію «Лідери»).  Джил Байден написала про Олену Зеленську, що та «не очікувала, що стане воїном за народ України, але відповіла на цей виклик із безмежною мужністю».

Митці

  • Майкл Б. Джордан — американський актор, найбільше відомий за фільмами «Чорна Пантера» та «Крід: Спадок Роккі».
  • Дрю Беррімор — американська акторка, продюсерка та режисерка, очолює власну продюсерську компанію «Flower Films».
  • Колін Фаррел — ірландський кіноактор, номінант на премію «Оскар» та лауреат «Золотого глобусу».

Ікони

  • Дженніфер Куллідж — акторка, володарка «Золотого глобусу» за роль в серіалі «Білий лотос».
  • Педро Паскаль — актор, виконавець головної ролі в серіалі «The Last Of Us».
  • Король Чарльз — правлячий король Великої Британії,  він очікував сходження на престол найдовше у британській історії.
Другий епізод The Last of Us отримав найбільший приріст аудиторії в історії HBO після дебюту — перегляди зросли на 22% до 5,7 млн глядачів
Педро Паскаль та Белла Рамзі в серіалі The Last of Us

Піонери

  • Сем Альтман — співзасновник та CEO OpenAI, компанії, що запустила минулого року ChatGPT.
  • MrBeast — американський ютубер, за яким наразі  слідкують 112 мільйонів користувачів, що робить його «людиною з найбільшою кількістю підписників на YouTube».
  • Робін Цзен — засновник та голова Contemporary Amperex Technology, одного з найбільших постачальників літій-іонних акумуляторів та систем зберігання для електромобілів у Китаї.
  • Маргарет Мітчел — засновниця відділу етики ШІ в Google, яка раніше критикувала компанію за спроби цензурувати негативні відгуки про свої продукти.
CEO YouTube Сьюзен Войчицькі йде у відставку — вона планує приділити більше часу сім’ї та здоров’ю, а також «проєктам для душі»
YouTube-блогер Джиммі Дональдсон (MrBeast) та екскерівниця YouTube Сьюзен Войчицькі

Лідери

  • Олена Зеленська — перша леді України
  • Джо Байден — президент США
  • Олаф Шольц — канцлер Німеччини
  • Олександра Матвійчук — нобелівська лауреатка та українська правозахисниця
Ілон Маск продав ще один пакет акцій Tesla на $3,58 млрд, а ринкова капіталізація автовиробника вперше за 2 роки впала нижче $500 млрд
Ілон Маск під час однієї з презентацій Tesla

Титани

  • Ліонель Мессі — аргентинський футболіст, нападник французького клубу «Парі Сен-Жермен». Рекордсмен за кількістю забитих м’ячів у складі збірної Аргентини та «Барселони».
  • Ілон Маск — мільярдер та підприємець, засновник компаній «SpaceX», «PayPal», Neuralink і The Boring Company, генеральний директор Tesla та Twitter.
  • Бейонсе — американська співачка, яка стала володаркою найбільшої кількості премій в історії «Ґреммі».

Новатори

  • Боб Айгер — американський підприємець, генеральний директор Disney.
  • Хідетака Міядзакі — президент From Software та режисер ігор Demon’s Souls, Dark Souls, Bloodborne й Elden Ring. Він став лише другим розробником відеоігор, який потрапив до списку Time 100, після Сігеру Міямото у 2007 році.

Завантаження коментарів...

Повідомити про помилку

Текст, який буде надіслано нашим редакторам:

Надіслати