Олена Зеленська, Ілон Маск та Сем Альтман — Time оприлюднив перелік 100 найбільш впливових особистостей 2023 року

Time оприлюднив перелік найбільш впливових особистостей 2023 року, він розподілений на 6 категорій: митці, новатори, титани, лідери, ікони та піонери. Рейтинг цікавий ще й тим, що переможців представляють не менші відомі особистості — наприклад презентацію Олені Зеленській створила Джил Байден, а ще одну українку в списку, правозахисницю Олександру Матвійчук, представила Гіларі Клінтон.
Разом з тим у рейтингу відзначились чимало представників технологічної галузі, як-от генеральний директор Tesla та SpaceX Ілон Маск, генеральний директор компанії OpenAI Сем Альтман, режисер Elden Ring Хідетака Міядзакі, керівник Disney Боб Айгер та інші.
В категоріях «Митці» та «Ікони» здебільшого відзначали спортсменів, співаків та акторів. Найбільш впливовими особистостями визнали зірку серіалу «The Last Of Us» Педро Паскаля, номінанта на «Оскар-2023» за роль у фільмі «Банші Інішеріна» Коліна Фаррела та Дженніфер Куллідж. Остання запам’яталася глядачам роллю мами Стіфлера в комедії «Американський пиріг», однак справжнє визнання отримала завдяки роботі в серіалі «Білий лотос». Time назвав Куллідж надією для «лейт-блумерів» — людей, які досягають успіху вже в зрілому віці.
Серед політичних діячів відзначили канцлера Німеччини Олафа Шольца та президента США Джо Байдена.
Цьогорічний список включає 50 жінок, серед яких дві українки — перша леді України та правозахисниця (обидві потрапили у категорію «Лідери»). Джил Байден написала про Олену Зеленську, що та «не очікувала, що стане воїном за народ України, але відповіла на цей виклик із безмежною мужністю».
Митці
- Майкл Б. Джордан — американський актор, найбільше відомий за фільмами «Чорна Пантера» та «Крід: Спадок Роккі».
- Дрю Беррімор — американська акторка, продюсерка та режисерка, очолює власну продюсерську компанію «Flower Films».
- Колін Фаррел — ірландський кіноактор, номінант на премію «Оскар» та лауреат «Золотого глобусу».
Ікони
- Дженніфер Куллідж — акторка, володарка «Золотого глобусу» за роль в серіалі «Білий лотос».
- Педро Паскаль — актор, виконавець головної ролі в серіалі «The Last Of Us».
- Король Чарльз — правлячий король Великої Британії, він очікував сходження на престол найдовше у британській історії.
Піонери
- Сем Альтман — співзасновник та CEO OpenAI, компанії, що запустила минулого року ChatGPT.
- MrBeast — американський ютубер, за яким наразі слідкують 112 мільйонів користувачів, що робить його «людиною з найбільшою кількістю підписників на YouTube».
- Робін Цзен — засновник та голова Contemporary Amperex Technology, одного з найбільших постачальників літій-іонних акумуляторів та систем зберігання для електромобілів у Китаї.
- Маргарет Мітчел — засновниця відділу етики ШІ в Google, яка раніше критикувала компанію за спроби цензурувати негативні відгуки про свої продукти.
Лідери
- Олена Зеленська — перша леді України
- Джо Байден — президент США
- Олаф Шольц — канцлер Німеччини
- Олександра Матвійчук — нобелівська лауреатка та українська правозахисниця
Титани
- Ліонель Мессі — аргентинський футболіст, нападник французького клубу «Парі Сен-Жермен». Рекордсмен за кількістю забитих м’ячів у складі збірної Аргентини та «Барселони».
- Ілон Маск — мільярдер та підприємець, засновник компаній «SpaceX», «PayPal», Neuralink і The Boring Company, генеральний директор Tesla та Twitter.
- Бейонсе — американська співачка, яка стала володаркою найбільшої кількості премій в історії «Ґреммі».
Новатори
- Боб Айгер — американський підприємець, генеральний директор Disney.
- Хідетака Міядзакі — президент From Software та режисер ігор Demon’s Souls, Dark Souls, Bloodborne й Elden Ring. Він став лише другим розробником відеоігор, який потрапив до списку Time 100, після Сігеру Міямото у 2007 році.