Ґреммі-2023: Assassin’s Creed Valhalla відзначилась кращим ігровим саундтреком, а Бейонсе зібрала рекордну кількість нагород

5 лютого Національна академія мистецтва та науки звукозапису США (NARAS) назвала переможців 65-ї щорічної премії Ґреммі. Цього року чималу колекцію нагород зібрала Бейонсе, а нагороду за найкращий саундтрек до відеоігор (вперше окрема категорія представлена на премії) отримала Assassin’s Creed Valhalla та композиторка Стефані Економу.

Доповнення Assassin’s Creed Valhalla: Dawn Of Ragnarok змагалося у категорії з 4 ігровими релізами 2021 року: Aliens: Fireteam Elite, Call Of Duty: Vanguard, Marvel’s Guardians Of The Galaxy, Old World.

“Я просто хочу віддати належне всім людям, які невтомно боролися за створення цієї категорії музики у відеоіграх. Дякуємо за визнання та підтвердження сили ігрової музики. Це справді дійсно честь, дякую”, — сказала Економу.

Це вперше для відеоігор представили окрему категорію, однак раніше ігрові саундтреки вже були номіновані або перемагали на Ґреммі. У 2011 році пісня Крістофера Тіна “Baba Yetu” перемогла в категорії “Найкраще аранжування, інструменти та вокал”.

Рекордною кількістю номінацій та нагород цього року відзначилась американська виконавиця R&B та соул Бейонсе з новим альбомом Renaissance — першим за 6 років. Цьогоріч співачка перемогла у 4 з 9 номінацій: найкращий альбом танцювальної/електронної музики; найкращий танцювальний/електронний запис (Break My Soul), краще традиційне виконання в стилі R&B (Plastic Off the Sofa) і краща пісня в стилі R&B (Cuff It).

Загалом Бейонсе отримала 32 нагороди Ґреммі за усю музичну кар’єру та цього року все ж таки перевершила колишнього абсолютного рекордсмена, класичного диригента угорського походження Ґеорга Шолті (за кількістю номінацій Бейонсе нарівні зі своїм чоловіком Jay-Z — 88).

В категорії “Найкраще музичне відео” змагався твір українки Тані Муіньо на пісню Гаррі Стайлса “As It Was”, однак перемогу здобув кліп на пісню All Too Well: The Short Film від Тейлор Свіфт. Натомість сам Гаррі Стайлс отримав Ґреммі в категорії “Найкращий альбом” за “Harry’s House”.

Загалом цього року вручено 91 нагороду Ґреммі — нижче переможці в 4 основних категоріях, а з повним переліком можна ознайомитись тут.

Запис року: About Damn Time — Lizzo

Альбом року: Harry’s House — Гаррі Стайлс

Пісня року: Just Like That — Бонні Рейтт

Найкращий новий виконавець: Самара Джой