ChatGPT прямує на фондовий ринок – чатбот спробував прогнозувати рух акцій і досить непогано впорався із завданням

В експерименті Алехандро Лопес-Ліри, професора фінансів Університету Флориди, чатботу надали понад 50 000 заголовків новин про компанії та попросили визначити, як вони можуть вплинути на акції.

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ChatGPT позначав новини як хороші, погані чи нерелевантні, після чого дослідники обчислили оцінку і проаналізували показники компаній на фондовому ринку наступного дня. У результаті було виявлено статистично значущу позитивну кореляцію між оцінками та акціями – компанії з вищими балами, як правило, демонстрували кращі прибутки, ніж, ті що мали нижчі бали.

У ще не рецензованій статті авторів дослідження вказано, що ChatGPT перевершив інші «традиційні методи аналізу настроїв», які також використовують дані із заголовків і соціальних мереж для прогнозування динаміки акцій — хоча дослідники визнають, що не перевіряли кожен із цих методів у цьому експерименті.

«Одним словом, наше дослідження демонструє цінність ChatGPT у прогнозуванні прибутковості фондового ринку. Тобто включення передових мовних моделей у процес прийняття інвестиційних рішень може дати точніші прогнози та підвищити ефективність кількісних торгових стратегій», — пишуть дослідники.

Однак автори зазначають, що інвестори не повинні покладатися виключно на ChatGPT — у майбутньому подібні технології варто використовувати саме як інструмент «швидшого включення новин у прогнозування цін акцій». Лопес-Ліра також зазначив, що технологія може замінити деяких інвестиційних аналітиків.

З моменту запуску ChatGPT у листопаді минулого року користувачі як тільки не тестували його можливості — запитували, у які акції інвестувати чи просили допомогти відкрити бізнес. Разом з тим, виявляли і його недоліки — наприклад те, що він не був підключений до інтернету обмежувало його доступ до актуальної інформації.

«ChatGPT не має доступу до будь-яких останніх даних після завершення навчання у вересні 2021 року. Це обмеження означає, що модель ШІ може не знати останніх ринкових тенденцій, новин або подій, які можуть суттєво вплинути на ціни акцій та інвестиційні рішення», — сказав Лопес-Ліра.

Зазначимо, що дослідження використовувало статті, датовані жовтнем минулого року, тоді як у березні 2023-го OpenAI додала нові плагіни, які дозволили чатботу відвідувати сторонні вебсторінки та взаємодіяти з ними.

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Серед інших обмежень — обробка великих текстів та чисел. ChatGPT, до прикладу, не може обробляти великі обсяги числових даних, таких як дані бухгалтерського обліку фірм. Розв’язання цих проблем, за словами Лопес-Ліри, може «значно збільшити можливості прогнозування» чатбота.

«Висновки, отримані в результаті цього дослідження, можуть допомогти розробити більш точні, ефективні та відповідальні моделі, які підвищать ефективність процесів прийняття фінансових рішень», — підсумовують дослідники.

Лопес-Ліра сказав, що хедж-фонди вже звернулися до нього, щоб дізнатися більше про дослідження. Він також сказав, що його не здивує, якщо здатність ChatGPT прогнозувати рух акцій зменшиться в найближчі місяці, оскільки установи почнуть інтегрувати цю технологію.

Джерело: CNBC, Insider