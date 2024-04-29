Треба «дешева» робоча сила: Google повністю звільнила команду Python в США

Корпорація Google звільнила всю команду Python в США.

Про це стало відомо з публікації Social.coop на Mastodon, повідомляє Hacker News.

В новому звіті Free Press Journal йдеться про те, що компанія під керівництвом Сундара Пічаї звільнила всю свою команду Python заради найму більш «дешевої» робочої сили.

Нову команду Google створить з нуля в Мюнхені, Німеччина.

Американська команда Python налічує менше 10 працівників, які наглядали за значною частиною екосистеми Python у Google. Їх робота включала підтримку стабільної версії Python у Google і оновлення тисяч пакетів сторонніх розробників.

«Це важкий день, коли всіх, з ким ви безпосередньо працюєте, включно з вашим керівником, звільняють, тобто, вибачте, «скорочують вашу роль», — розповів один зі звільнених працівників компанії.

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Зазначимо, нещодавно стало відомо про скорочення в Google у відділах нерухомості та фінансах. Фінансовий директор Google Рут Порат надіслав електронного листа співробітникам, у якому повідомив, що реструктуризація передбачає розширення в Бангалорі, Мехіко та Дубліні

У січні Google звільнив сотні співробітників у кількох командах, включаючи команди інженерів, обладнання та асистентів, оскільки компанія нарощує інвестиції та розробляє пропозиції штучного інтелекту.

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