Трейлер другого сезону «Покоління V» — спіноф «Хлопаків» вплітає загибель Ченса Пердомо у сюжет

Кадр з трейлеру другого сезону «Покоління V» / Amazon

Amazon оголосила дату виходу і випустила перший трейлер другого сезону «Покоління V» — серіалу-спінофу «Хлопаків» про коледж супергероїв.

Відео обіцяє море крові з повстанням в серці університету Годолкіна під проводом Марі Моро (Джаз Сінклер).

«Що б ми не робили, ми робимо це разом», — каже вона своїм однокурсникам.

Згідно з офіційним синопсисом, поки решта Америки пристосовується до «залізного кулака Хоумлендера», таємничий новий декан Годолкіна проповідує навчальну програму, яка обіцяє зробити студентів сильнішими, ніж будь-коли.

«Але приділяти час вечіркам та заняттям важко, коли назріває війна між людьми та супергероями, як на кампусі, так і за його межами. Команда дізнається про секретну програму, яка сягає корінням у заснування Університету Годолкіна і може мати більші наслідки, ніж вони усвідомлюють. Якимось чином Марі є її частиною».

Головні ролі у серіалі повторять Лізз Бродвей (Емма Меєр), Медді Філліпс (Кейт Данлеп) та Аса Джерманн (Сем Ріордан), тоді як Геміш Лінклейтер зіграє персонажа Діна Сайфера, на якого майть серйозні плани у продовженні.

Глядачі чекали на другий сезон «Покоління V» майже два роки. Знімання призупинили через трагічну смерть однієї із зірок серіалу Ченса Пердомо, який загинув в аварії торік у березні, і зрештою відновили після рішення переписати сезон без пошуків нового актора на роль Андре Андерсона. Трейлер згадує його відсутність, показуючи стривоженого батька персонажа Полярність (Шона Патріка Томаса).

Серіал «Покоління V» створили Тара Баттерс та Мішель Фазекас, шоуранер «Хлопаків». Оригінальний серіал, нагадаємо, подовжено на п’ятий і фінальний сезон. Раніше виконавець ролі Хоумлендера Ентоні Старр натякав на «глибший» сюжет, а також «підвищення ставок та емоцій», тоді як офіційний акаунт серіалу подражнив возз’єднання зірок «Надприродного» у сезоні — Джаред Падалекі й Міша Коллінз з’являться в одній сцені з Дженсеном Еклзом.

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Перші три епізоди другого сезону «Покоління V» вийдуть на Amazon Prime Video 17 вересня, тоді як решта з п’яти виходитимуть щосереди.