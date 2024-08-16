Це була не комета: учені встановили справжнє походження вбивці динозаврів

Нове дослідження вказує, що об’єкт, який спричинив вимирання динозаврів 66 мільйонів років тому, був рідкісним типом астероїда з далеких куточків Сонячної системи.

Група науковців під керівництвом Маріо Фішера-Годде з Кельнського університету дослідила ізотопний склад рутенію в породах, які утворилися після падіння астероїда. Рутеній — це рідкісний метал, який майже відсутній у земній корі, оскільки більша його частина зосереджена в ядрі планети. Однак він відносно поширений у космічних породах. Учені проаналізували зразки з п’яти різних місць Європи, де виявили сліди катастрофи.

Дослідники порівняли отримані дані з ізотопними співвідношеннями в метеоритах та породах, утворених унаслідок інших великих зіткнень за останні 541 мільйон років. Результати показали, що «вбивця динозаврів» належав до рідкісного типу С-астероїдів С-астероїди формуються за орбітою Юпітера у зовнішній частині Сонячної системи. Вони багаті на вуглець, органічні сполуки та леткі речовини. Ці темні космічні тіла з низькою відбивною здатністю становлять приблизно 75% відомих астероїдів. Науковці вважають, що С-астероїди можуть містити первинну речовину Сонячної системи та молекули, необхідні для зародження життя, що робить їх особливо цінними для досліджень., які формуються за орбітою Юпітера.

На відміну від поширеної думки, об’єкт виявився не кометою, а саме астероїдом. Це відкриття має важливе значення для розроблення стратегій захисту Землі від космічних загроз. С-астероїди можуть потрапити на орбіту навколо внутрішньої частини Сонячної системи, що дає нам шанс виявити та відхилити їх. Однак є ризик, що такий об’єкт може з’явитися несподівано, залишивши нам лише кілька місяців на реагування.

Цікаво, що більшість великих зіткнень після формування Сонячної системи спричинили астероїди S-типу S-астероїди походять з внутрішньої частини Сонячної системи, переважно з головного поясу астероїдів між Марсом і Юпітером. У їхньому складі переважають силікати, нікель та залізо. S-астероїди світліші за С-тип і мають вищу відбивну здатність. Вони становлять майже 17% відомих астероїдів і є джерелом багатьох кам'яних метеоритів, що падають на Землю. Через близькість до земної орбіти саме S-астероїди найчастіше розглядаються як потенційна загроза для нашої планети.. Вони легше піддаються виявленню, що збільшує наші шанси на запобігання катастрофі. Попередні дослідження припускали, що динозаврів знищила комета, але нові дані спростовують цю теорію.

Результати дослідження опубліковані в журналі Science.

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Джерело: Iflscience