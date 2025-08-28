"Це не кінець": бос Clair Obscur Expedition 33 натякає на сиквел або DLC

Clair Obscur Expedition 33 / Sandfall

Clair Obscur Expedition 33 не ставить крапку на історії Маель і Гюстава — це лише один із її розділів. Бос Sandfall починає натякати на продовження.

Креативний директор гри Гійом Брош підтвердив, що серію продовжать розвивати. Поки що ми припускаємо, що нас чекає сиквел або DLC. Можливо навіть вдасться побачити історію до 33 експедиції — хоча вона точно буде трагічна.

“Clair Obscur — це назва франшизи. Expedition 33 — одна з історій, яку ми хочемо розповісти в її межах. Точно сказати, як вона виглядатиме і якою буде концепція, ще зарано. Але одне відомо напевно — це не фінал франшизи Clair Obscur”, — поділився Гійом Брош під час інтерв’ю в YouTube.

Фактично це означає, що Sandfall Games вже має плани розширювати всесвіт. Дебютна гра, яку створювали новачки та імпровізували, блискавично стала світовим хітом після релізу. Оцінки критиків і відгуки гравців одразу показали, що Clair Obscur Expedition 33 стане претендентом на звання “Гри року”. За 33 дні студія продала дуже символічну кількість копій — 3,3 млн.

“Протягом усієї історії я думав: “Це божевілля, вони точно не зможуть достойно завершити”, — але вони раз за разом справлялися ідеально. Я повністю довіряю, що вони створять ще один шедевр, особливо якщо матимуть чітке творче бачення і просто робитимуть своє”, — реагують фанати в коментарях.

ITC.ua у Telegram: нас читає навіть ChatGPT ПІДПИСАТИСЯ

Sandfall Games офіційно не розкриває майбутніх планів, але вже підтвердила, що працює над новим контентом. А поки гравці отримують регулярні оновлення: наприклад, у версії 1.3.0 зʼявилась кнопка “повторити” битву за прикладом Metaphor. Тож поки фанати чекають на анонси, можна бути впевненим у головному — Expedition 33 не стане останньою подорожжю у світі Clair Obscur. Виходить японським геймерам доведеться казати не тільки “щось там 33”, а ще “щось там [тут ваші припущення]“.

Джерело: The Gamer