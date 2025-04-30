Японські геймери перейменували Clair Obscur: Expedition 33 на «Щось 33», бо не могли вимовити назву

Clair Obscur: Expedition 33 / Sandfall Interactive

«Щось там 33» — ну як ота гра? Приблизно так зараз виглядає японський X / Twitter, бо місцеві геймери не сприймають офіційну назву Clair Obscur: Expedition 33.

На японському боці інтернету можна побачити термін «なんとか33», що буквально перекладається як «Щось 33». Виявляється гравці звідти мають великі проблеми з офіційною назвою проєкту студії Sandfall Interactive. Тому їм простіше писати її так, ніби вони намагаються згадати, про яку гру взагалі йдеться.

Причиною «чогось там 33» стала складна вимова через незвичні сполучення літер. А також назву гри вважають занадто складною через незнайомі слова і повну відсутність зручного скорочення. Тому вони вирішили пропустити ту «неважливу» частину назви і перейти одразу до «33».

При цьому фраза «Clair Obscur» — це французький художній термін. Назва походить від французького слова chiaroscuro – художній стиль, побудований на контрасті світла й темряви. Що явно натякає на сюжет гри, де загін №33 з острова Люм’єр має врятувати світ від Художниці, яка щороку малює число і стирає людей зі світу живих .

Попри такий забавний факт, гра вже стає популярною серед японських геймерів. Що абсолютно логічно, оскільки Sandfall Interactive надихалися японськими RPG на кшталт Persona та Final Fantasy. Такий підхід спрацював не тільки на японському ринку, а загалом — гра має одну з найвищих оцінок на Metacritic та її з захватом зустріли гравці. Лише за три дні гра розійшлася мільйонним тиражем і продовжує продаватися.

Гру доступна з 24 квітня на PlayStation 5, Xbox Series X|S і ПК через Steam та Epic Games Store. Вона також є в Game Pass та «хмарі» GeForce NOW.

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Джерело: The Gamer / Automaton Media