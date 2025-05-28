Clair Obscur: Expedition 33 продала 3,3 млн копій за 33 дні — Sandfall заговорила про потенційний сиквел

Clair Obscur: Expedition 33 / Sandfall

З Clair Obscur: Expedition 33 сталася справжня магія чисел — гру продали 3,3 млн разів усього за 33 дні після релізу. І Sandfall не буде на цьому зупинятися.

Кількість продажів підтвердив видавець Kepler Interactive та розробник Sandfall Interactive. Але вони не враховували кількість завантажень у Game Pass. Отже, навіть попри потужного конкурента — ремастер Oblivion від Bethesda — покроковій RPG вдалося вирватися вперед і стати хітом. Перший мільйон проданих копій Clair Obscur зібрала лише за три дні після виходу.

На тлі такого запуску Sandfall вже думає про потенційне продовження. Операційний директор Sandfall Interactive Франсуа Мерісс заявив, що команда планує новий проєкт. За його словами, режисер Гійом «має багато ідей для наступного проєкту» і вже чекає, щоб за них узятись. До речі, саме він одного разу вирішив, що йому набридла Ubisoft і взявся за створення цієї хітової RPG.

«Точно буде ще одна відеогра», — каже Франсуа Мерісс.

Якихось деталей щодо сюжету або сеттингу поки немає, але в студії явно готові підняти ставки. Поки що невідомо, чи планується сиквел або зовсім інша гра. Але точно можна сказати, що після такого релізу команда стала досвідченішою, має більші фінансових можливостей та довіру гравців. Не дивно, що розробники хочуть вхопитися за шанс, поки Clair Obscur: Expedition 33 тримається на хвилі успіху в жанрі RPG. Хоча вона могла стати зовсім іншою грою, якби розробники не відмовилися від прибульців та зомбі.

Тепер лишається чекати на офіційний анонс або інших деталей наступної гри від Sandfall. Також залишається питання, чи випустить студія DLC до Expedition 33? Спершу розробники казали, що планували доповнення, але після шаленого успіху вирішили відкласти плани і переглянути їх. Хоча офіційного анонсу немає, можливо, розробники більше зосередяться на новому проєкті, щоб випадково не спаплюжити те, що мають. Або навпаки прийдуть з ще кращою ідеєю, ніж була на початку.

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Джерело: IGN / Tech4Gamers