Ці 50 PIN-кодів використовують найчастіше — їх краще уникати

Ваш PIN-код вже на Depositphotos

Найбільш розповсюджені PIN-коди знайдені у базі з 29 млн записів. Якщо знайшли свій — краще замініть, шахраї теж про них знають.

Згідно з нещодавнім аналізом кожна десята людина використовує один і той самий чотиризначний PIN-код для захисту своїх смартфонів та інших персональних цифрових пристроїв. Журналісти ABC News дослідили 29 млн PIN-кодів у базі даних Have I Been Pwned, і виявили занепокійливі тенденції.

Найчастіші PIN-коди — дивовижно передбачувані, справжній подарунок для зловмисників. Популярність пароля комбінації цифр 1234 безпрецедентна: схоже, людей дійсно не цікавить власна безпека. далі, кожен десятий використовує найпростіші PIN-коди з однієї-двох цифр: 0000, 1111, 1212, 4444 тощо.

Роки народження є ще одним поширеним джерелом слабких PIN-кодів. Такі роки, як 1986 та 2004 є у першій двадцятці. Також часто люди обирають очевидні послідовності у зворотному порядку, як 4321. Навіть комбінації, які можуть здаватися хитрими, як 1342, насправді є легко вгадуваними шаблонами, які жоден злочинець не пропустить. Ось, до речі, всі 50 PIN-кодів (які автор новини не полінувався зкопіпастити поштучно, з відчуттям задоволення від того, що не знайшов серед них своїх):

1234 1111 0000 1342 1212 2222 4444 1122 1986 2020 7777 5555 1989 9999 6969 2004 1010 4321 6666 1984 1987 1985 8888 2000 1980 1988 1982 2580 1313 1990 1991 1983 1978 1979 1995 1994 1977 1981 3333 1992 1975 2005 1993 1976 1996 2002 1973 2468 1998 1974

Чотиризначний PIN-код пропонує аж 10 000 можливих комбінацій, люди схильні до найпростіших, які фактично зводять безпеку нанівець. Ця передбачуваність призводить до величезного шансу зламу 1 до 8.