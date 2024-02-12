Ціна Bitcoin перевищила $50 тис. – вперше за більш ніж 2 роки

Криптовалюта Bitcoin у понеділок 12 лютого досягла вартості $50 тис. вперше за понад два роки. Однак надалі тиск продавців на біржах зупинив зростання.

Спотові біржові фонди біткойнів (ETF) проводили великі обсяги торгів на ринку США, оскільки ціна біткойна швидко зросла з $48 тис. до $50 тис. Індекс CD20 найбільших криптовалют за 24 години додав 1,72%.

Після стрімкого зростання та досягнення ціни Bitcoin $50301 розпочалася корекція вартості. Спотові ордери на продаж на криптовалютних біржах Binance і Coinbase подолали тиск покупців і зупинили висхідний тренд, принаймні тимчасово.

Дані замовлень Binance показали ордер на продаж 800 BTC ($40 млн) за ціною $50 тис., тоді як Coinbase зареєстрували ордер на продаж 330 BTC, що свідчить про фіксацію значного прибутку на цьому рівні.

На момент підготовки матеріалу біткойн торгується в діапазоні $50000-49930.

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Джерело: coindesk