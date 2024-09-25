Ціна Xiaomi 14T Pro становитиме від €800, зі смартфонами даватимуть подарунки майже на €400 – Amazon Italy достроково розкрив подробиці новинок

Завдяки помилці Amazon Italy та достроковому оприлюдненню інформації тепер ми знаємо додаткові відомості про серію смартфонів Xiaomi 14T. Хоча сторінки швидко видалили, користувачам все ж вдалося зробити деякі скріншоти та поділитися новими відомостями.
Отже, офіційна презентація смартфонів серії Xiaomi 14T відбудеться вже 26 вересня, а до 31 жовтня триватиме акція. Покупці нових смартфонів зможуть безплатно отримати планшет Redmi Pad Pro (6/128 ГБ, вартістю €330) та зарядний пристрій потужністю 120 Вт (вартістю €60).
Модель Xiaomi 14T Pro пропонуватиметься у варіантах зі сховищем місткістю 256 ГБ і 512 ГБ за ціною €800 і €900 євро відповідно. Сторінку Xiaomi 14T видалили раніше, ніж вдалося зробити скріншоти. У попередньому звіті йшлося про ціну €650 євро. Це такі ж ціни, як і для серії 13T.
Попередні чутки стверджували, що Xiaomi 14T використовуватиме чипсет Dimensity 8300-Ultra, а 14T Pro буде працювати на чипсеті Dimensity 9300+. Обидва телефони матимуть 6,67-дюймові OLED-дисплеї з роздільною здатністю 1,5K, частотою 144 Гц та піковою яскравістю 4000 ніт. Базова модель буде оснащена основною камерою на 50 Мп (1/1,56 дюйма, IMX906), телефото камерою на 50 Мп, надширококутною камерою на 12 Мп, а також камерою для селфі на 32 Мп. Тим часом версія Pro матиме більший основний сенсор діагоналлю 1/1,31 дюйма. Камери були розроблені спільно з Leica.
Джерело: gsmarena
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