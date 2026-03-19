Вийшов Xiaomi SU7 2026: до 902 км автономності, 670 км за 15 хвилин і автопілот у базі

Вадим Карпусь

Xiaomi представила нове покоління електроседана Xiaomi SU7, в якому компанія зробила серйозний апгрейд майже за всіма ключовими напрямками. Модель отримала запас ходу до 902 км (за циклом CLTC), LiDAR у базі та високовольтну архітектуру.


Характеристики Xiaomi SU7

Однією з ключових змін в Xiaomi SU7 став перехід на високовольтну платформу. Версії Standard і Pro тепер використовують архітектуру з напругою 752 В замість попередніх 400 В. У версії Max приріст не такий суттєвий, але теж є — з 871 В на 897 В. Це напряму вплинуло на зарядку. Версія Max тепер додає до 670 км запасу за 15 хвилин (було 510 км). Підтримка 5C дозволяє зарядити батарею з 10% до 80% приблизно за 11 хвилин.

Запас ходу теж виріс:


  • Standard — 720 км (було 700 км)
  • Pro — 902 км (було 830 км)
  • Max — 835 км (було ~800 км)

Показник Pro у 902 км — ключовий. Це забезпечить приблизно 600-650 км автономності у реальних умовах, що перевищує актуальні показники Tesla.

Усі версії Xiaomi SU7 отримали новий мотор V6s Plus. Як наслідок, потужність у версіях Standard і Pro зросла до 320 к.с. (було 299 к.с.), а у Max — до 690 к.с. (було 673 к.с.).

Інженери також модернізували підвіску. Версія Pro тепер має пневмопідвіску з CDC, яка раніше була лише у Max. Усі версії отримали ширші шини (245 мм спереду, 265 мм ззаду) та 4-поршневі гальма. Max додатково оснащується рішеннями Brembo.

Крім того, тепер у всіх комплектаціях встановлюється LiDAR. Разом з ним доступний 4D-радар та обчислювальна платформа продуктивністю 700 TOPS (було до 508 TOPS). Система HAD (Highway Autonomous Driving) тепер доступна навіть у базовій версії.

Після інцидентів із попередньою моделлю Xiaomi посилила конструкцію автомобіля. Тепер використовується сталь міцністю до 2200 МПа (було 2000), а батарея захищена балкою 1500 МПа. Кількість подушок безпеки зросла з 7 до 9. Водночас дверні ручки отримали потрійне резервування з механічним відкриттям.

Аеродинаміка також дещо покращилася, а оновлений кузов досяг коефіцієнта опору 0,21. Хоча зовні зміни мінімальні: новий колір Capri Blue, оновлена оптика та 20-дюймові диски. У салоні можна помітити перероблене кермо, оновлену центральну консоль. Ще є нова тема Dark Night Black та динамічне підсвічування.

Ціна

Разом з оновленнями та покращеннями зросла й ціна Xiaomi SU7 — на 10-14 тис. юанів ($1500-2000):

  • Standard — 229 900 юанів ($33000)
  • Pro — 259 900 юанів ($37100)
  • Max — 309 900 юанів ($44300)

Для порівняння: базова Model 3 у Китаї стартує від 235 500 юанів із запасом ходу 634 км.


Поставки стартують одразу після презентації. Xiaomi планує випустити понад 16 000 авто вже у березні.

Джерело: electrek

