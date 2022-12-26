TSMC цього тижня розпочне виробництво чипів за 3-нм техпроцесом — насамперед налагодять випуск процесора Apple M2 Pro для MacBook Pro та Mac mini

Компанія TSMC, яка є основним постачальником процесорів для Apple, цього тижня розпочне масове виробництво чипів із використанням 3-нанометрового техпроцесу. Apple стане основним замовником нового виробничого процесу. Як очікується, вперше він використовуватиметься для виготовлення майбутніх чипів M2 Pro, які з’являться в оновлених моделях MacBook Pro та Mac mini.

За даними DigiTimes, масове виробництво чипів на базі 3-нм техпроцесу розпочнеться 29 грудня. TSMC планує провести церемонію запуску виробництва у Fab 18 Південно-Тайванського наукового парку. Компанія також детальніше розповість про свої подальші плани щодо розширення виробництва 3-нм чипів на цьому заводі.

Нині Apple оснащує свої смартфони iPhone 14 Pro процесорами A16 Bionic, які виробляються TSMC з використанням 4-нм техпроцесу. Якщо TSMC найближчими днями запустить комерційне виробництво на базі 3-нм техпроцесу, то вже на початку наступного року чипи M2 Pro з’являться в оновлених 14- та 16-дюймових MacBook Pro. Також з високою ймовірністю слід очікувати їх появи в оновлених моделях Mac Studio і Mac mini.

Пізніше у 2023 році очікується переведення на вдосконалений 3-нм техпроцес чипів Apple третього покоління M3, а також нових процесорів A17 Bionic, які ляжуть в основу смартфонів iPhone 15. Як повідомляють галузеві джерела, виробництво чипів по 3-нм техпроцесу «навряд чи збільшиться» до тих пір, поки не почнеться виробництво за покращеною версією технологічного процесу.

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Джерело: macrumors