Новини Пристрої 16.06.2025 о 08:50 comment views icon

Ця NVIDIA RTX 5090 коштує $24000 — що в ній особливого

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Андрій Русанов

Автор сайту

Ця NVIDIA RTX 5090 коштує $24000 — що в ній особливого
Asus RTX 5090 ROG Astral Dhahab Edition

Asus RTX 5090 ROG Astral Dhahab Edition є одною з найдорожчих відеокарт NVIDIA, але не настільки. Особлива деталь робить її привабливою для власника, який витратив купу грошей.

Відеокарти Dhahab Edition продаються ексклюзивно на Близькому Сході. Екстравагантний дизайн з використанням золота та арабської каліграфії привертає увагу й поза межами регіону. Користувачі з інших країн можуть придбати цю модель «з рук» на відповідних платформах, де вона теж надзвичайно дорога. Але в цьому випадку вартість перевищує рекомендовану NVIDIA у 12 разів.

В сегменті лакшері не буває верхньої межі, і Asus зіграла на цьому — як заявлено, з метою благодійності. Компанія додала до оздоблення відеокарти підпис генерального директора NVIDIA Дженсена Хуанга та продала її на благодійному аукціоні.

Ця NVIDIA RTX 5090 коштує $24000 — що в ній особливого
Ексклюзивна Asus RTX 5090 ROG Astral Dhahab Edition з підписом CEO NVIDIA Дженсена Хуанга

Переможна ставка сягнула $24 200, найближчі конкуренти у змаганні не дотягнули до неї смішні у цій ситуації $10 та $20. Цікаво, як це, грати на такій? Не виключено, що колекційний екземпляр буде зберігатися без експлуатації, адже ризик ушкодження сучасних потужних відеокарт NVIDIA все ж існує.

Ця NVIDIA RTX 5090 коштує $24000 — що в ній особливого
Щасливий власник чи не найдорожчої відеокарти в світі

Вартість лота буде перерахована до фонду TZU CHI USA, який надає благодійну, медичну допомогу, допомагає під час стихійних лих та з освітніми програмами. Фонд також підтримує програми захисту навколишнього середовища, якому використання відеокарти зі споживанням близько 600 Вт не те щоб надто сприяє.

Джерела: Asus, VideoCardz

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