“Цифрова страта”: програміст звинувачує Amazon у знищенні його даних на AWS за 10 років

Amazon Web Services

Розробник Абделькадер Буді з псевдо Seuros каже, що був передплатником Amazon Web Services (AWS) багато років. Хмарний сервіс був невіддільною частиною його роботи — і зараз все знищене.

У своєму блозі Буді детально описує своє “повне цифрове знищення” адміністраторами AWS по днях та застерігає від довіри до хмарних сервісів. За його словами, було втрачено багато важливих даних, зокрема повний підручник з програмування, навчальні посібники з електроніки та неопублікований код за роки.

“AWS був не просто моєю резервною копією — це була моя чиста кімната для розробки з відкритим кодом”, — пише постраждалий.

У четвер, 10 липня, Буді отримав запит на перевірку з 5-денним терміном для відповіді (зворотний відлік включав вихідні). Далі почалася типова історія боротьби з техпідтримкою: з затримками, загостреннями, запитами на перевірку ідентифікатора, шаблонними відповідями, котрі не відповідали запиту й фактам тощо. 23 липня інженер був приголомшений, коли сповіщення про припинення дії облікового запису.

Протягом наступних кількох днів діалогів та шаблонних відповідей AWS на основі шаблонів, Будіх почав хвилюватися щодо збереження своїх даних. Дійсно, вони виявилися видаленими у той час, як його запити на доступ лише для читання були проігноровані. «Оскільки перевірку облікового запису не було завершено до цієї дати, ресурси облікового запису були припинені», – написав представник або бот AWS, який одразу ж попросив оцінити роботу підтримки за шкалою з п’яти зірок.

Програміст наголошує, що цей “20-денний кошмар з підтримкою” не узгоджується з публічною політикою AWS, яка передбачає заморожування закритих облікових записів на 90 днів, протягом яких їх нібито можна знову відкрити, а дані весь час мають зберігатися. Однак процедура закриття через невдалу перевірку не передбачає доступу.

Постраждалий стверджує, що пізніше отримав підказку від інсайдера: усі його дані були стерті через просту синтаксичну помилку під час аудиту облікового запису клієнта. Усе подальше листування технічної підтримки з ним щодо перевірки облікового запису було лише “димовою завісою”.

Як пише Tom’s Hardware, під час обговорення ситуації в спільноті виникла теорія: нібито різниця в синтаксисі між скриптами Ruby та Java призводить до того, що коли адміністратор AWS проводив перевірку малоактивних облікових записів, він випадково видаляв активні записи замість того, щоб виконати пробний запуск для перевірки результатів. Як каже Будіх, «параметричний розбір Java 1995 року перетворив симуляцію на подію зникнення».

Буді вважає, що він став не єдиною людиною, яка постраждала від подібних дій в AWS MENA (Близький Схід і Північна Африка). Він каже, що AWS не може просто відмахнутися від цього клієнта за допомогою сценаріїв відмови від відповідей. Програміст прийняв рішення створити «безплатний інструмент, який допоможе людям відмовитися від AWS». Також він допомагатиме передплатникам AWS переходити на сервіси Oracle, Azure та Google Cloud.