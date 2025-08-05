Новини WTF 05.08.2025 comment views icon

“Цифрова страта”: програміст звинувачує Amazon у знищенні його даних на AWS за 10 років

author avatar

Андрій Русанов

Редактор новин

“Цифрова страта”: програміст звинувачує Amazon у знищенні його даних на AWS за 10 років
Amazon Web Services

Розробник Абделькадер Буді з псевдо Seuros каже, що був передплатником Amazon Web Services (AWS) багато років. Хмарний сервіс був невіддільною частиною його роботи — і зараз все знищене.

У своєму блозі Буді детально описує своє “повне цифрове знищення” адміністраторами AWS по днях та застерігає від довіри до хмарних сервісів. За його словами, було втрачено багато важливих даних, зокрема повний підручник з програмування, навчальні посібники з електроніки та неопублікований код за роки.

“AWS був не просто моєю резервною копією — це була моя чиста кімната для розробки з відкритим кодом”, — пише постраждалий.

“Цифрова страта”: програміст звинувачує Amazon у знищенні його даних на AWS за 10 років
Зображення з блогу якнайкраще розкриває враження постраждалого від подій

У четвер, 10 липня, Буді отримав запит на перевірку з 5-денним терміном для відповіді (зворотний відлік включав вихідні). Далі почалася типова історія боротьби з техпідтримкою: з затримками, загостреннями, запитами на перевірку ідентифікатора, шаблонними відповідями, котрі не відповідали запиту й фактам тощо. 23 липня інженер був приголомшений, коли сповіщення про припинення дії облікового запису.

Протягом наступних кількох днів діалогів та шаблонних відповідей AWS на основі шаблонів, Будіх почав хвилюватися щодо збереження своїх даних. Дійсно, вони виявилися видаленими у той час, як його запити на доступ лише для читання були проігноровані. «Оскільки перевірку облікового запису не було завершено до цієї дати, ресурси облікового запису були припинені», – написав представник або бот AWS, який одразу ж попросив оцінити роботу підтримки за шкалою з п’яти зірок.

Програміст наголошує, що цей “20-денний кошмар з підтримкою” не узгоджується з публічною політикою AWS, яка передбачає заморожування закритих облікових записів на 90 днів, протягом яких їх нібито можна знову відкрити, а дані весь час мають зберігатися. Однак процедура закриття через невдалу перевірку не передбачає доступу.

Постраждалий стверджує, що пізніше отримав підказку від інсайдера: усі його дані були стерті через просту синтаксичну помилку під час аудиту облікового запису клієнта. Усе подальше листування технічної підтримки з ним щодо перевірки облікового запису було лише “димовою завісою”.

Як пише Tom’s Hardware, під час обговорення ситуації в спільноті виникла теорія: нібито різниця в синтаксисі між скриптами Ruby та Java призводить до того, що коли адміністратор AWS проводив перевірку малоактивних облікових записів, він випадково видаляв активні записи замість того, щоб виконати пробний запуск для перевірки результатів. Як каже Будіх, «параметричний розбір Java 1995 року перетворив симуляцію на подію зникнення».

Буді вважає, що він став не єдиною людиною, яка постраждала від подібних дій в AWS MENA (Близький Схід і Північна Африка). Він каже, що AWS не може просто відмахнутися від цього клієнта за допомогою сценаріїв відмови від відповідей. Програміст прийняв рішення створити «безплатний інструмент, який допоможе людям відмовитися від AWS». Також він допомагатиме передплатникам AWS переходити на сервіси Oracle, Azure та Google Cloud.

Популярні новини

"Трон: Арес" мав представити персонажа, повністю згенерованого ШІ — Disney побоялась поганої реакції
«Переосмислення кремнію»: науковці навчились керувати електронами як хвилею
Працює з ліжка, а в перервах — дайвінг: бос Valve розкрив свій розпорядок дня
Apple iPhone Fold: аналітик JPMorgan повідомив час виходу та ціну
Платформа NVIDIA CUDA тепер офіційно підтримує RISC-V
ChatGPT буде обережним з психікою: OpenAI запровадить тайм-аути та розпізнавання стресів
Micron представила перший у світі SSD PCI 6.0 зі швидкістю 28 000 МБ/с та накопичувач на 245 ТБ
Супергероїка повернулася? «Фантастична четвірка» побила рекорд франшизи у перші вихідні прокату
Стіни поглинають CO₂ та стають міцнішими, — стартап створив нову цеглу
Windows 11 покращила інтеграцію з Android — контроль ПК, обмін файлами, але поки ненадійно
У Гарварді запакували квантовий комп'ютер у чип
Почались зйомки спінофу «Одного разу в Голлівуді» — перші фото з Бредом Піттом у «Пригодах Кліффа Бута»
«Довга хода» Стівена Кінга оживає: режисер «Голодних ігор» показав новий трейлер на Comic-Con
Amazon представила «дешевий» Kindle Colorsoft на 16 ГБ і перший кольоровий рідер для дітей
Забули як виглядає iPhone? Apple випадково прорекламувала Samsung Galaxy Flip7 на своїй офіційній сторінці
Google «засвітив» всю лінійку Pixel 10
Хакер вбудував в ШІ Amazon Q для кодування "бомбу" видалення даних — але зараз вона безпечна
В Game Pass з'явився топовий інді-горор із рейтингом 96% в Steam — і одразу вийшов в топ
П’ятничний чат ITC: Sony йде на пенсію, Starlink розганяється, а штучний інтелект перемагає математиків
Люди, коні і паркур. Вийшов новий трейлер Mafia: The Old Country, яка все більше нагадує Uncharted
AMD представила чип Ryzen AI 5 330 для доступних ноутбуків
Що думаєте про цю статтю?
Голосів:
Файно є
Файно є
Йой, най буде!
Йой, най буде!
Трясця!
Трясця!
Ну такої...
Ну такої...
Бісить, аж тіпає!
Бісить, аж тіпає!
Loading comments...

Повідомити про помилку

Текст, який буде надіслано нашим редакторам:

Надіслати