«Цифровий суверенітет». Німецька влада перевела 30 тисяч держслужбовців на Linux

Влада німецької землі Шлезвіг-Гольштайн перевела 30 тисяч державних службовців з операційної системи Microsoft Windows на Linux.

Про це повідомило видання ArsTechnika.

Зазначається, що уряд нарешті завершив пілотний запуск LibreOffice і тепер офіційно переводить усіх держслужбовців на нову операційну системи та нове програмне забезпечення.

Про плани перейти на Linux було оголошено у 2021 році. Тоді місцева влада заявила, що тестує LibreOffice протягом двох років.

«Ландтаг вирішив перейти від пропрієтарного програмного забезпечення до безкоштовних систем з відкритим вихідним кодом», — заявив прем’єр-міністр Шлезвіг-Гольштайну Даніель Гюнтер.

Уряд штату пропонує навчальну програму, яка буде постійно оновлюватися.

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Чому Linux?

Причин переходу на Linux багато. Серед переваг переходу на програмне забезпечення з відкритим вихідним кодом чиновники назвали більшу безпеку, економічну ефективність і моливість координацій між різними системами.

Зокрема, один з міністрів регіону Ян Філіп Альбрехт заявляв, що у Linux не такі великі вимоги до програмного забезбепечення.

Крім того, німці вказали на залежність від хмарних сервісів, зазначивши, що пропрієтарне програмне забезпечення зможе забезпечити більшу конфіденційність даних.

Також це допоможе державному бюджету: створення нових систем забезпечить багато робочих місць на місцевому рівні. Ну й не потрібно буде платити за ліцензійне ПЗ.

Чиновники відмовляться від Microsoft Sharepoint і Exchange/Outlook на користь Nextcloud і Open-Xchange.

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Також в розробці опенсорс-служби, які повинні замінити Microsoft Active Directory.

Наразі уряд Шлезвіг-Гольштайну просуває ідею цифрового суверенітету, значимість якої порівнюють з енергетичним суверенітетом.

«Відкритий код просто пропонує нам більше гнучкості», – заявили чиновники.

Зазначимо, що станом на кінець лютого 2024 року частка Linux на ринку настільних операційних систем перевищила 4%.

На перший погляд цифра може здатися скромною, але Linux знадобилося 30 років, щоб забезпечити собі 3%. Ця віха була досягнута в червні минулого року.

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