Творець всесвіту The Wolf Among Us зробив його ‎суспільним надбанням, щоб «насолити‎» DC

Білл Віллінґем, творець серії коміксів Fables, що стали основою для гри The Wolf Among Us від Telltale Games, надав франшизу у загальний доступ — DC своєю чергою заявила, що лише вона володіє правами й налаштована вирішувати суперечку через суд.

DC з 2002 року видавала комікси Віллінґема і їх контракт передбачав, що права на твори залишатимуться за автором. Утім керівники, з якими творець Fables понад 20 років вів перемовини нині пішли, й з новими він так і не зміг досягти згоди.

На своїй сторінці Substack Віллінґем пише, що нині «кожен аспект ​​контракту інтерпретується лише з вигодою для DC Comics та компаній-власників», а також скаржиться на проблеми з виплатою роялті. За словами художника, право власності на Fables у нього взагалі нещодавно хотіли відібрати, а позаяк він не має грошей на те, щоб вирішити суперечку через суд — вирішив зробити свою роботу суспільним надбанням До суспільного надбання належать усі твори та об’єкти інтелектуальної власності, термін дії авторських прав яких закінчився зі згоди автора чи через певний час після його (її) смерті.:

«Ви маєте право знімати свої фільми про Fables і мультфільми, публікувати свої книжки про Fables, виробляти свої іграшки Fables і робити з цим все, що завгодно, тому що це ваша власність», — пише він.

DC своєю чергою не погоджується з Віллінґемом та його тлумаченням контракту і закону про авторське право.

«Книги коміксів і графічних романів Fables, опубліковані DC, а також сюжетні лінії, персонажі та елементи в них належать DC і захищені законами про авторське право США і в усьому світі відповідно до чинного законодавства та не є суспільним надбанням», — йдеться в повідомленні компанії.

DC зазначає, що зберігає за собою права та налаштована у разі необхідності звернутися до суду.

Незрозуміло, чи вплине ця розробка на The Wolf Among Us 2 від Telltale, реліз якої заплановано на 2024 рік. Гра мала вийти цього року, але розробник відклав її запуск через перехід з рушія Unreal Engine 4 до 5, що спричинило зміни у складі команди та процесі розробки.

Джерело: Engadget