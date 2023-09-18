Новини WTF 18.09.2023 о 17:46

Творець всесвіту The Wolf Among Us зробив його ‎суспільним надбанням, щоб «насолити‎» DC

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Катерина Даньшина

Авторка новин

Творець всесвіту The Wolf Among Us зробив його ‎суспільним надбанням, щоб «насолити‎» DC

Білл Віллінґем, творець серії коміксів Fables, що стали основою для гри The Wolf Among Us від Telltale Games, надав франшизу у загальний доступ — DC своєю чергою заявила, що лише вона володіє правами й налаштована вирішувати суперечку через суд.

DC з 2002 року видавала комікси Віллінґема і їх контракт передбачав, що права на твори залишатимуться за автором. Утім керівники, з якими творець Fables понад 20 років вів перемовини нині пішли, й з новими він так і не зміг досягти згоди. 

На своїй сторінці Substack Віллінґем пише, що нині «кожен аспект ​​контракту інтерпретується лише з вигодою для DC Comics та компаній-власників», а також скаржиться на проблеми з виплатою роялті. За словами художника, право власності на Fables у нього взагалі нещодавно хотіли відібрати, а позаяк він не має грошей на те, щоб вирішити суперечку через суд — вирішив зробити свою роботу суспільним надбаннямТворець всесвіту The Wolf Among Us зробив його ‎суспільним надбанням, щоб «насолити‎» DCТворець всесвіту The Wolf Among Us зробив його ‎суспільним надбанням, щоб «насолити‎» DCДо суспільного надбання належать усі твори та об’єкти інтелектуальної власності, термін дії авторських прав яких закінчився зі згоди автора чи через певний час після його (її) смерті.:

«Ви маєте право знімати свої фільми про Fables і мультфільми, публікувати свої книжки про Fables, виробляти свої іграшки Fables і робити з цим все, що завгодно, тому що це ваша власність», — пише він.

DC своєю чергою не погоджується з Віллінґемом та його тлумаченням контракту і закону про авторське право.

«Книги коміксів і графічних романів Fables, опубліковані DC, а також сюжетні лінії, персонажі та елементи в них належать DC і захищені законами про авторське право США і в усьому світі відповідно до чинного законодавства та не є суспільним надбанням», — йдеться в повідомленні компанії.

DC зазначає, що зберігає за собою права та налаштована у разі необхідності звернутися до суду.

Незрозуміло, чи вплине ця розробка на The Wolf Among Us 2 від Telltale, реліз якої заплановано на 2024 рік. Гра мала вийти цього року, але розробник відклав її запуск через перехід з рушія Unreal Engine 4 до 5, що спричинило зміни у складі команди та процесі розробки.

Джерело: Engadget

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