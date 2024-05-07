Новий військовий БПЛА Razor P100 від Mayman Aerospace (США) — вертикальний зліт, маневровість, важка зброя

Американська компанія Mayman Aerospace представить повномасштабну модель свого нового футуристичного БПЛА Razor P100 з вертикальним зльотом та посадкою під час Тижня Сил спеціальних операцій США (SOF Week 2024), який проходить з 6 по 10 травня. Razor P100, здатний нести корисне навантаження до 45 кг, представляє лінійку, яка отримає й більш потужні дрони: P500 (до 220 кг) та можлива модель з вантажністю 450 кг.

Універсальність сімейства Razor робить їх придатними для широкого спектра військових операцій. Ці транспортні засоби можуть бути налаштовані для управління ескадрильями з понад 1000 БПЛА, з варіантами, спеціалізованими для різних місій, від протидії повітряним цілям до ракетних ударів та транспортування вантажів. Компактний розмір Razor дозволяє дрону злітати та приземлятися на ділянці 3 м на 3 м. Дрон здатний працювати у режимі вертольота або винищувача та має високу маневровість.

Більші моделі в лінійці Razor зможуть бути оснащені ракетами Hellfire або Brimstone для точних ударів. Крім того, БПЛА зможуть нести легкі крилаті ракети, вести радіоелектрону боротьбу, здійснювати придушення протиповітряної оборони противника.

Каліфорнійська компанія анонсує льотні випробування першого прототипу Razor у третьому кварталі 2024 року. Ці дрони призначені для розгортання не лише з наземних позицій, але й з літаків та кораблів. Вони здатні розвивати швидкість до 0,75 Маха.

Mayman вже має попередні замовлення на Razor від клієнтів у Європі та Австралії з на суму близько $120 млн. Компанія отримала 3,25 мільйона доларів від Міністерства оборони США для своїх проєктів. Нещодавно Mayman також оголосила про створення автономної операційної системи на основі штучного інтелекту SkyField для дронів Razor.

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Джерела: Mayman Aerospace, Army Recognition