Українські програмісти створили Lağoda QT — гру-головоломку кримськотатарською мовою

Українські програмісти створили безплатну гру-головоломку Lağoda QT. Кожен рівень — вірш одного з видатних кримськотатарських авторів, в якому треба знайти помилку.

Про це повідомив розробник гри Саша Козлов в Facebook.

Про що?

Lağoda QT – це головоломка або ж гра в слова. Кожен рівень в ній – це вірш одного з видатних кримськотатарських авторів. Один з алгоритмів псує текст вірша, а задача гравця – «полагодити» його.

«В основу цієї гри лягла моя торішня україномовна гра “Лагода”. Після її релізу до мене звернувся мій старий друг Андрій Лауш і сказав, що треба робити кримськотатарську версію», — розповів в Facebook розробник гри Саша Козлов.

Згодом Андрій Лауш познайомив девелопера з Мамурє Чабановою та Есмерою Асановою. Вони займалися перекладом, добіркою віршів і тестуванням.

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Lağoda QT — безкоштовна гра. Вона не має реклами та платних підписок, а також відсутня кнопка “донат”. Гра містить понад 150 творів від більш ніж 20 авторів.

«Це — медитативна гра, яка завдяки приємній музиці і мінімалістичному дизайну допоможе вам розслабитися та зануритися у світ кримськотатарської поезії», — резюмував розробник.

Гра доступна на iOS і Android.