Apple представила Magic Keyboard з функціональними клавішами та Pencil Pro з підтримкою стискання та Find My

Разом з довгоочікуваним OLED iPad Pro, Apple також випустила нові аксесуари до своїх планшетів: злегка оновлену клавіатуру Magic Keyboard та стилус Pencil Pro.

Нова клавіатура Magic Keyboard для iPad Pro (M4) доступна у двох кольорах (чорний і сріблястий) і двох розмірах: для 11- та 13-дюймової моделі. Однак вона несумісна з новими 11- та 13-дюймовими моделями iPad Air, анонсованими сьогодні, або з попередніми моделями iPad Pro.

Нова версія Apple Magic Keyboard отримала алюмінієву підставку для рук і більший трекпад із тактильним відгуком. Також доступний ряд функціональних клавіш. Це допоможе ще більше наблизити iPad Pro до ноутбука. Як і раніше, в пристрої використовується один роз’єм USB-C (лише для зарядки).

Оновлена клавіатура Apple Magic Keyboard оцінюється у $299 та $349 для 11- та 13-дюймової версії iPad Pro (M4), відповідно.

Попередні витоки підтвердилися ─ Apple представила новий стилус Apple Pencil Pro. Він пропонує новий жест стискання, гіроскоп, тактильний відгук, підтримку Find My тощо.

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Новий датчик в Apple Pencil Pro дозволяє користувачам стискати стилус, щоб викликати палітру інструментів для швидкого перемикання інструментів, товщини ліній і кольорів. Крім того, новий гіроскоп дозволяє користувачам обертати Apple Pencil Pro для точного керування ручкою та пензлем.

Новий тактильний механізм надає легкий відгук, коли користувачі стискають, використовують подвійне натискання або Smart Shape. Apple Pencil Pro — це перший стилус Apple із підтримкою Find My, що допомагає користувачам знайти аксесуар, якщо він загубився.

Apple Pencil Pro з’єднується, заряджається та зберігається на бічній панелі анонсованих сьогодні моделей iPad Pro та iPad Air, які мають новий магнітний інтерфейс. Цей стилус не сумісний з іншими моделями iPad.

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Ціна Apple Pencil Pro становить $129. Новинка вже доступна для замовлення, а фактичні продажі розпочнуться з 15 травня.

Джерело: The Verge, Macrumors

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