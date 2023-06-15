Twitter отримав позов на $250 млн від музичних видавців — за «‎масове» порушення авторських прав

Національна асоціація музичних видавців США подала до суду на Twitter від імені 17 музичних видавців, які представляють найбільші імена у цьому бізнесі.

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В документі, поданому до федерального суду штату Теннесі, стверджується, що компанія «‎підживлює свій бізнес» незліченною кількістю контрафактних копій музичних композицій – тим самим порушуючи права видавців та виконавців.

До позову додано список із понад 1700 пісень, щодо яких надсилали повідомлення в Twitter про порушення авторських прав. Однак з цим «‎нічого не робили», тож видавці просять оштрафувати компанію на загальну суму близько $250 млн (до $150 000 за кожне порушення).

Згідно із позовом, Національна асоціація музичних видавців сповістила Twitter про близько 300 000 твітів із музикою, яка порушує авторські права, починаючи з грудня 2021 року. Компанія регулярно відкладала або не реагувала на ці повідомлення.

Twitter вів переговори щодо ліцензійних прав із трьома великими музичними лейблами — Universal, Sony і Warner із 2021 року, однак переговори зайшли в глухий кут після поглинання Ілоном Маском компанії за $44 млрд. Угоди щодо прав на музику, які вимагають від соціальних мереж компенсувати видавцям і звукозаписним компаніям кошти, коли користувачі публікують або відтворюють контент із піснями, можуть обійтися у понад $100 млн на рік.

У позові згадувався пакет Twitter Blue із можливістю завантажувати довші відео, що власне посприяло завантаженню нових фільмів у соцмережу – таких як «‎Аватар: Шлях води» та «‎Брати Супер Маріо в кіно».

Деякі з твітів Маска наводять як приклади порушень компанії. Наприклад, один із користувачів Twitter поскаржився, що дію його акаунту можуть призупинити після п’яти скарг про порушення авторських прав. Ілон порадив тому «‎розглянути можливість оформити передплату», а це, за словами позивачів, спонукало людей платити за публікацію матеріалів, які порушують закон.

В іншому твіті мільярдер сказав, що «занадто старанний DMCA (Закон про авторське право в цифрову епоху) – це чума для людства». Згодом він погрожував тимчасовим призупиненням «‎акаунтам, які використовують DMCA як зброю у Twitter», додавши, що «обґрунтовані запити на видалення медіа – доречні й завжди будуть підтримані».

Значна частина порушень, про які повідомили Twitter, пов’язана з музичними відео, відео живих музичних виступів або іншими відео, синхронізованими з музикою, захищеною авторським правом. Позов звинувачує соцмережу у використанні цих відео для «‎підвищення своєї цінності» та «‎збільшення часу, який люди витрачають на сайт».

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Інші великі соціальні мережі також розірвали угоди з музичними видавцями та лейблами – в позові згадували TikTok, Facebook, Instagram, YouTube і Snapchat. Короткий конфлікт між Twitch та музичною індустрією у 2020 році призвів до того, що сайт підписав угоду про спільну роботу з Національною асоціацією музичних видавців США до вересня 2021 року.

Джерело: The Verge, The New York Times