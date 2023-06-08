Twitter приховує «‎чутливий контент»: соцмережа автоматично позначає українців, що часто пишуть про війну, та відправляє їх у «‎тіньовий бан»

Після підриву росіянами Каховської ГЕС українці розпочали інформаційну кампанію в Twitter – але, як виявилось, соцмережа почала позначати деякі публікації тегом «‎чутливий контент» та приховувати їхній вміст. Не став винятком і обліковий запис президента України Володимира Зеленського.

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У налаштуваннях Twitter є опція «‎показувати медіафайли делікатного характеру», яка, як виявилось, стандартно вимкнена у налаштуваннях більшості користувачів – і якщо людина не поставила «‎галочку», то контент про війну в Україні, який соцмережа позначила «‎чутливим», вона не побачить.

«‎Якщо юзер витрачає від 3 до 5 секунд на дію, він буде задоволений. Щоб знайти налаштування відображення, звичайному користувачу знадобиться не одна хвилина. Це відсіює 95% користувачів. Вмирайте тихо, та не заважайте відпочивати», – написав у Twitter акаунт @eto_bim, який поділився тредом про cпосіб, в який соцмережа приховує пости українців.

УВАГА! УВАГА! АПДЕЙТ Я ЗНАЙШОВ ПРИЧИНУ! Тві пішов по шляху інсти. Тепер деякі (всі блять хто говорить про війну) акаунти мають тег “сенсетів контент”, який по замовчанню схований в налаштуваннях. Якщо я не помиляюсь, при реєстрації акаунту, цей вміст схований. Тож вас зможе… pic.twitter.com/yYzTda9iOK — Бімстер (@eto_bim) June 7, 2023

Цікаво, що в застосунку для iOS опція «‎показувати чутливий контент» взагалі не показується — змінити налаштування можна у вебверсії та застосунку на Android.

Ще одна проблема – так званий «‎тіньовий бан» для українців, які активно постять інформацію про воєнні дії в Україні, збори на допомогу ЗСУ та атаки росіян. Така позначка, яку Twitter видає на власний розсуд, ускладнює пошук акаунтів і їхнє відображення у стрічці.

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Апдейт по ситуації з так званими шадоубанами. Маск скрив українські акаунти від вестернів. Якщо шукати з профіля де всі налаштування англійською, акаунти не видає в пошуку. Але якщо шукати з акаунту з українськім інтерфейсом все в порядку. Висновки робить як завжди самі. https://t.co/tXxSYoUH4E pic.twitter.com/BBOeCbybee — Бімстер (@eto_bim) June 7, 2023

У цьому випадку мова йде про так званий «search suggestion ban‎» – де акаунт в пошуку можна знайти лише ввівши його точну назву. Серед причин, якими Twitter пояснює таке блокування – це публікація «‎тривожного контенту», підозра у «‎скоординованій поведінці» тощо.