Новини Україна 08.06.2023 о 09:51

Twitter приховує «‎чутливий контент»: соцмережа автоматично позначає українців, що часто пишуть про війну, та відправляє їх у «‎тіньовий бан»

https://itc.ua/wp-content/uploads/2022/09/Katya-96x96.jpg *** https://itc.ua/wp-content/uploads/2022/09/Katya-96x96.jpg *** https://itc.ua/wp-content/uploads/2022/09/Katya-96x96.jpg

Катерина Даньшина

Авторка новин

Після підриву росіянами Каховської ГЕС українці розпочали інформаційну кампанію в Twitter – але, як виявилось, соцмережа почала позначати деякі публікації тегом «‎чутливий контент» та приховувати їхній вміст. Не став винятком і обліковий запис президента України Володимира Зеленського.

Курс GAME DESIGN
Дізнайтесь все про розробку ігор. Ставайте справжнім геймдевелопером!
Вивчити курс

Twitter приховує «‎чутливий контент»: соцмережа автоматично позначає українців, що часто пишуть про війну, та відправляє їх у «‎тіньовий бан»

У налаштуваннях Twitter є опція «‎показувати медіафайли делікатного характеру», яка, як виявилось, стандартно вимкнена у налаштуваннях більшості користувачів – і якщо людина не поставила «‎галочку», то контент про війну в Україні, який соцмережа позначила «‎чутливим», вона не побачить.

Twitter

«‎Якщо юзер витрачає від 3 до 5 секунд на дію, він буде задоволений. Щоб знайти налаштування відображення, звичайному користувачу знадобиться не одна хвилина. Це відсіює 95% користувачів. Вмирайте тихо, та не заважайте відпочивати», – написав у Twitter акаунт @eto_bim, який поділився тредом про cпосіб, в який соцмережа приховує пости українців.

Цікаво, що в застосунку для iOS опція «‎показувати чутливий контент» взагалі не показується — змінити налаштування можна у вебверсії та застосунку на Android.

Twitter приховує «‎чутливий контент»: соцмережа автоматично позначає українців, що часто пишуть про війну, та відправляє їх у «‎тіньовий бан»Twitter приховує «‎чутливий контент»: соцмережа автоматично позначає українців, що часто пишуть про війну, та відправляє їх у «‎тіньовий бан»

Ще одна проблема – так званий «‎тіньовий бан» для українців, які активно постять інформацію про воєнні дії в Україні, збори на допомогу ЗСУ та атаки росіян. Така позначка, яку Twitter видає на власний розсуд, ускладнює пошук акаунтів і їхнє відображення у стрічці.

Курс УПРАВЛІННЯ КОМАНДОЮ В БІЗНЕСІ.
Вивчайте найкращі практики управління командою та досягайте успіху разом із колективом!
Ознайомитись з курсом

У цьому випадку мова йде про так званий «search suggestion ban‎» – де акаунт в пошуку можна знайти лише ввівши його точну назву. Серед причин, якими Twitter пояснює таке блокування – це публікація «‎тривожного контенту», підозра у «‎скоординованій поведінці» тощо.

Такер Карлсон опублікував в Twitter маніпулятивне відео, що Україна підірвала Каховську ГЕС — Маск підтримав і його вже переглянули 50 млн разів


Завантаження коментарів...

Повідомити про помилку

Текст, який буде надіслано нашим редакторам:

Надіслати