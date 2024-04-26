Некстген-апдейт Fallout 4 «зламав» сейви та моди у грі — і некоректно працює з дисплеями

Некстген-оновлення для Fallout 4 з’явилося після дворічного очікування з моменту його першого оголошення та виходу серіалу за франшизою, але задало білю гравцям, зокрема на ПК. Проблеми з сумісністю модів були очікувані від релізу Bethesda, але гравці не отримали й особливої користі від особливої ​​користі від патчу, який на ПК важить приблизно 14,4 ГБ.

Традиційно зламалися збереження гри, які були зроблені з модами, також виникли проблеми з використанням модів, не пов’язаних з Creation Club, у тому числі Fallout 4 Script Extender, на якому базуються багато інших модів.

Фактично оновлення «наступного покоління» не містить жодних графічних покращень.

Fallout 4 все ще не підтримує частоту кадрів понад 60 кадрів в секунду.

Налаштування графіки Weapon Debris досі спричиняє збій гри на відеокартах NVIDIA RTX, oz проблема існує з моменту появи карт RTX.

Підтримка ультрашироких моніторів некоректно розтягує користувацький інтерфейс, який потребує неофіційного виправлення — це практично те ж саме рішення, яким користалися геймери й до оновлення. Деякі поширені роздільні здатності відсутні.

Незначні виправлення помилок та доданий контент здаються неадекватною компенсацією за зруйновану гру з модами. Моддерам довелося так само постаратися, щоб пристосуватися до спеціального видання Skyrim та оновлення наступного покоління The Witcher 3, але ці патчі пропонували набагато більше. Оновлення наступного покоління Fallout 4 здається більш орієнтованим на консолі, воно надає кращу підтримку та більше опцій для PS5 та Xbox Series, але користувачі ПК радше страждають, ніж насолоджуються.

Але страждають не тільки вони. Оновлення Fallout 4 видалило меню налаштувань гри на Steam Deck та погіршило гру на портативній консолі. Гравці, які завантажили оновлення на Steam Deck, виявили, що, намагаючись зробити гру «Verified» у Valve, Bethesda видалила програму запуску гри. Це було дещо неприємне спливне вікно на Steam Deck, але це також був єдиний спосіб змінити візуальні налаштування в грі. Тепер під час запуску встановлюються налаштування за замовчанням. Також гра все ще не підтримує доступні на Steam Deck OLED 90 Гц оновлення екрана

Однак з’явилося одне важливе виправлення, на яке не спромоглися повною мірою навіть моддери. У грі некоректно працювала система захисту поселень (привіт, Престон Гарві) — невірний розрахунок значень призводив до їхнього знищення.

Оновлення також включає кілька нових квестів та спорядження з платного моду з Creation Club від Bethesda, а найбільшою зміною є квест на тему Анклаву та деяка пов’язана зброя та броня. Це нагадує комплекти броні з серіалу «Відьмака», які були додані в оновленні наступного покоління для The Witcher 3.

Ймовірно, моддери вправлять все, що зламалося у грі. Але Bethesda, швидше за все, теж захоче це зробити, і перегони між ними триватимуть ще якийсь час.

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Джерела: PC Gamer, Kotaku, Insider Gaming