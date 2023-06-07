Такер Карлсон опублікував в Twitter маніпулятивне відео, що Україна підірвала Каховську ГЕС — Маск підтримав і його вже переглянули 50 млн разів

У Twitter вийшов перший випуск шоу звільненого з Fox проросійського ведучого Такера Карлсона. Він присвячений вибуху греблі Каховської ГЕС – точніше, брехні про причетність до теракту України. Ролик користується величезною популярністю – у нього вже майже 50 млн переглядів та 150+ тисячі ретвітів.

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Відео активно розповсюджують відомі трампісти, включно з Ілоном Маском. Його ретвіт супроводжується шаблонною фразою про свободу слова та представництво усіх політичних спектрів.

Would be great to have shows from all parts of the political spectrum on this platform! https://t.co/hrzEH31Pk0 — Elon Musk (@elonmusk) June 6, 2023

Журналіст Остап Яриш звернув увагу на дружній «хор» підтримки публікації одіозними американськими конгресменами та поширення відео послом Росії в ООН. Серед тих, хто зробив репост – республіканець, представник Флориди Метт Гетц та Анна Пауліна Луна, також з Флориди.

What do Tucker Carlson, a bunch of US lawmakers, Elon Musk, and Russia’s ambassador to the UN have in common? pic.twitter.com/9gyb0MU5B3 — Ostap Yarysh (@OstapYarysh) June 7, 2023

Також від українських блогерів надходять дані про те, що Twitter глушить їхні публікації на тему та приховує фото й відео затоплення Херсонської області плашкою про «делікатний характер публікації». Не став винятком обліковий запис президента України Володимира Зеленського.

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Тримаються в рамках пропагандистського наративу і російські «опозиціонери»-навальністи. Їхній канал у YouTube «Популярна політика» активно тиражує тезу про те, що «все не так однозначно». Серед тих, хто її просуває – популярний у деяких українців Руслан Левієв та Кіра Ярмиш (колишня журналістка РИА Новости).

Залишається сподіватися, що США оприлюднять дані розвідки про вибух греблі (неофіційна інформація про це надійшла учора). Українська розвідка також має у своєму розпорядженні дані про причетність Росії до кричущого теракту. Публікація цієї інформації може охолодити запал трампістів та навальністів, але слід визнати, що перший «постріл» російської пропаганди справив ефект.