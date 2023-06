Такер Карлсон опублікував в Twitter маніпулятивне відео, що Україна підірвала Каховську ГЕС — Маск підтримав і його вже переглянули 50 млн разів

У Twitter вийшов перший випуск шоу звільненого з Fox проросійського ведучого Такера Карлсона. Він присвячений вибуху греблі Каховської ГЕС – точніше, брехні про причетність до теракту України. Ролик користується величезною популярністю – у нього вже майже 50 млн переглядів та 150+ тисячі ретвітів.

Відео активно розповсюджують відомі трампісти, включно з Ілоном Маском. Його ретвіт супроводжується шаблонною фразою про свободу слова та представництво усіх політичних спектрів.

Would be great to have shows from all parts of the political spectrum on this platform! https://t.co/hrzEH31Pk0

— Elon Musk (@elonmusk) June 6, 2023