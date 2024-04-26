Moto Edge 50 Pro з OLED дисплеєм з частотою 144 Гц, чипом Snapdragon 7 Gen 3 та захистом IP68 надійшов у продаж в Україні за ціною 23 тис. грн

В Україні розпочалися продажі нового смартфона Moto Edge 50 Pro, який був анонсований 10 днів тому. Ця модель пропонує OLED-екран з діагоналлю 6,7 дюйма, роздільною здатністю 2712×1220 пікселів, частотою оновлення 144 Гц та піковою яскравістю 2000 ніт. Дисплей має закруглені бічні грані. Зазначається, що це перший у світі смартфон, який має сертифіковані Pantone дисплей та камеру.

Moto Edge 50 Pro має процесор Snapdragon 7 Gen 3 з GPU Adreno 720, 12 ГБ оперативної пам’яті та 512 ГБ постійної пам’яті. Карти пам’яті не підтримуються. Пристрій також оснащений акумулятором місткістю 4500 мАгод, підтримує швидке дротове заряджання TurboPower потужністю 125 Вт та бездротове заряджання потужністю 50 Вт. Повна зарядка батареї займає 18 хвилин. Корпус забезпечує захист від пилу та вологи за стандартом IP68. Розміри становлять 161,2×72,4×8,2 мм, а вага – 186 г.

На задній панелі смартфона розташована потрійна камера. Користувачам доступні основний 50 Мп модуль з оптичною стабілізацією зображення, 10 Мп телефото модуль з 3-кратним оптичним зумом та 13 Мп ультраширококутний модуль з функцією макрокамери. Фронтальна 50-мегапіксельна камера доповнена автофокусом. Технологія AI Photo Enhancement Engine підвищує контраст та зменшує шуми на знімках.

Новий смартфон Moto Edge 50 Pro доступний в Україні із чорним та фіолетовим кольорами задньої панелі зі штучної шкіри. Вартість новинки становить 22 999 грн. Інші моделі цієї ж серії – Moto Edge 50 Fusion та Moto Edge 50 Ultra – надійдуть у продаж пізніше, у другій половині травня та на початку червня відповідно.