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У Twitter почалося тестування функції подкастів у рамках Spaces

У Twitter почалося тестування функції подкастів у рамках Spaces

Сервіс мікроблогів Twitter запустив тестову версію розділу з подкастами, що дозволяє слухати голосові публікації. Він доступний у рамках Twitter Spaces. Передачі групуються в куровані плейлисти на основі інтересів користувача.

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Оновлена ​​вкладка Spaces включає тематичні плейлисти Stations, де поєднуються епізоди подкастів зі стрічок RSS, соціальні аудіо події та записи Twitter. Нижче на вкладці можна знайти поточні та майбутні трансляції. Тестування буде розгорнуто для випадкової групи користувачів по всьому світу, спочатку лише англійською мовою.

Уподобання користувачів вивчаються. Чим більше вони слухають, тим індивідуальнішими стають добірки Stations. При цьому Twitter не починає все з нуля. Під час створення плейлистів компанія покладається на те, що вже знає про інтереси своїх користувачів. Також у рекомендаціях враховуються інтереси людей, на яких підписані користувачі.

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Поки не уточнюється, коли очікується повноцінний запуск функції Twitter Spaces з подкастами для всіх користувачів. Наголошується, що остаточна версія нової можливості залежатиме від того, як люди відреагують на тестування.

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Нагадаємо, у Twitter зацікавилися можливістю голосового спілкування у рамках сервісу кілька років тому – після успішного старту сервісу Clubhouse. Twitter навіть намагалася купити Clubhouse за $4 млрд.

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Джерело: The Verge


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