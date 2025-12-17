Новини Крипто 17.12.2025 comment views icon

У 2025 році задокументовано понад 60 масштабних насильницьких крадіжок криптовалют: жертвою може стати не лише мільйонер

Андрій Шадрін


Трейдери криптовалют дедалі частіше стають мішенню злочинців. Із зростанням ціни біткоїна та інших криптовалют за останні три роки зросла й кількість так званих “wrench attacks” — насильницьких викрадень, побиттів і навіть ампутацій пальців з метою здобути криптоактиви.

Для успішної торгівлі в світі криптовалют важливо бути постійно онлайн. Telegram, Discord і Reddit переповнені порадами інвесторів, мемами та скриншотами прибутків. Демонстрація дорогих покупок, на кшталт спорткарів або дизайнерських годинників, — звичний спосіб показати статус і досвід. Проте така демонстративність привертає увагу не лише заздрісників, а й кримінальних груп, що полюють на підказки, які допоможуть встановити справжнє ім’я або адресу трейдера.

Цього року задокументовано близько 60 таких атак — проти приблизно 40 у 2024-му, і втрати вже сягають десятків мільйонів доларів. У відповідь трейдери почали наймати охоронні компанії, щоб мінімізувати свій цифровий слід, а також застосовувати заходи безпеки в реальному житті: прибирати персональні дані з публічного доступу, уникати демонстрації свого місцезнаходження чи способу життя. Сам термін “wrench attack” походить з вебкоміксу, сенс якого в тому, що навіть найскладніша криптографія безсила проти злочинця з гайковим ключем, який вимагає пароль.

“Ті самі люди, які раніше купували Lambos, мріяли про “to the moon” і викладали скриншоти своїх криптогаманців, — тепер кажуть: “Я, мабуть, припустився помилки. Треба зменшити поверхню атаки. Допоможіть”.”, — розповідає Чарльз Фінфрок, засновник компанії Vigilance.

Фінфрок, колишній співробітник ЦРУ та екскерівник глобальних розслідувань інформаційної безпеки Tesla, зазначає, що зараз до нього звертається дедалі більше криптотрейдерів, занепокоєних фізичною безпекою. Компанії на кшталт BlackCloak та Solace Global активно просувають свої послуги для власників криптоактивів. DeleteMe повідомляє, що кількість співробітників криптокомпаній, які користуються її сервісом, утричі зросла за рік.

У травні в Нью-Йорку заарештували двох чоловіків, які взяли в заручники італійського криптотрейдера, а донька CEO криптокомпанії ледь уникнула викрадення в Парижі, коли масковані нападники намагалися затягнути її до фургона. Минулого місяця у Сан-Франциско нападник, видавши себе за кур’єра, увірвався до будинку жертви та викрав криптовалюту на $11 мільйонів. Але, як зазначає Арі Редборд, керівник відділу політики TRM Labs, подібні випадки “катастрофічно недозвітні” і реальна кількість інцидентів значно вища, адже постраждалі часто не звертаються до правоохоронців.

За словами Марилін Ордек’ян, яка у 2024 році вивчала цю тему, зростання кількості фізичних нападів корелює не лише з ціною біткоїна, а й зі зростанням його масового використання. Серед жертв часто були не мільйонери, а люди з “середніми” криптозбереженнями — від кількох тисяч до десятків тисяч доларів, що вже робить їх привабливою мішенню. У Solace Global прогнозують, що наступного року злочинці дедалі частіше орієнтуватимуться на власників “менших, але все ще значних” сум, оскільки великі інвестори посилюють заходи безпеки, серед яких — мультипідписні гаманці, де для транзакції потрібні два або більше ключів, а також таймлоки, які затримують виведення коштів на кілька днів.


Французька поліція забезпечує периметр після викрадення Давида Баллана в центральній Франції / Photo: Tom Masson & AFP

Ерік Ларшевек, співзасновник компанії Ledger, мав такі інструменти, коли отримав відео з відрізаним пальцем свого партнера Давида Баллана. Баллана та його дружину викрали у їхньому домі у Франції, вимагаючи €10 млн. Ларшевек каже лише, що його заходи безпеки дали йому час — не весь викуп було сплачено, більшість переказаних коштів вдалося відстежити, заморозити та вилучити. Подружжя врятували через два дні, у справі заарештовано десятьох людей.Після інциденту Ларшевек значно посилив особисту безпеку і заборонив родині публікувати контент, який може викрити його поточне місцезнаходження. За його словами, wrench attacks доводять: жодної фізичної безпеки не існує без цифрової.

Джерело: Bloomberg



