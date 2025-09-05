Новини Крипто 05.09.2025 comment views icon

Спецоперація у Франції: 150 поліцейських та спецпризначенців проти озброєної банди криптовикрадачів

Тетяна Нечет

Франція стала буквально епіцентром викрадень людей, які володіють значними запасами криптовалют.

2 вересня елітний підрозділ GIGN провів у кафе міста Валанс спецоперацію із затримання групи викрадачів 20-річного громадянина Швейцарії. Злочинці зупинились там перехопити. Загалом до операції було залучено близько 150 жандармів.

Жертву викрали 30 серпня та вимагали викуп у вигляді криптовалют. Розслідування доручили солдатам дослідницького відділу Гренобля за підтримки жандармерії Дрому,  Національного підрозділу судової поліції жандармерії та GIGN (елітного поліційного тактичного підрозділу).

Заручника звільнили 31 серпня. Його знайшли зв’язаним у будинку поблизу залізничної станції ТГВ Валанс. Сімох підозрюваних взято під варту.

Їх звинуватили у викраденні, незаконному позбавленні волі з метою вимагання, скоєному організованою озброєною бандою.

Особистість жертви невідома. Однак більше силовиків залучити лише під час визволення співзасновника французької криптовалютної компанії Ledger Девіда Балланда і його дружини. Тоді арештували 10 осіб.

Напередодні стало відомо, що у Парижі посеред дня викрали криптобізнемена. Однак офіційно цю інформацію поки не підтвердили.

Джерело: Le Dauphine

