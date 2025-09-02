У Франції на очах у людей викрали генерального директора криптовалютної платформи

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Кількість фізичних злочинів, пов’язаних з вимаганням криптовалюти, продовжує зростати. Цікавим чином, цей тип злочинів найпоширеніший у Франції. Ось і на початку вересня в чергове напали на бізнесмена-багатія. Це сталось в Ле Бурже в Сен-Сен-Дені. В соцмережах з’явилось вірусне відео з жорстокими сценами викрадення на очах приголомшених перехожих.

Щоправда, офіційні джерела поки не підтвердили цю інформацію. Окрім того, влада Франції обіцяла посилити заходи безпеки, а багато криптокомпаній найняла дорогу охорону для своїх керівників.

Також публічні особи припинили постійно вихвалятись криптостатками. Деякі підприємці тепер живуть майже підпільно, регулярно змінюючи місце проживання або подорожуючи під псевдонімами. Обіг активів, настільки ліквідних і важко відстежуваних, як біткоїн або USDT, що це лише підживлює параною.

Кілька днів том у Франції викрали колишнього криптовалютного трейдера на ім’я Александер. Чоловіка катували та мало не вбили, намагаюсь відібрати у нього лише 10 тис. євро. Викрадачі самі пізніше звільнили жертву.

