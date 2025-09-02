Новини Крипто 02.09.2025 comment views icon

У Франції на очах у людей викрали генерального директора криптовалютної платформи

author avatar

Тетяна Нечет

Автор новин

У Франції на очах у людей викрали генерального директора криптовалютної платформи
OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Кількість фізичних злочинів, пов’язаних з вимаганням криптовалюти, продовжує зростати. Цікавим чином, цей тип злочинів найпоширеніший у Франції. Ось і на початку вересня в чергове напали на бізнесмена-багатія. Це сталось в Ле Бурже в Сен-Сен-Дені. В соцмережах з’явилось вірусне відео з жорстокими сценами викрадення на  очах приголомшених перехожих.

Щоправда, офіційні джерела поки не підтвердили цю інформацію. Окрім того, влада Франції обіцяла посилити заходи безпеки, а багато криптокомпаній найняла дорогу охорону для своїх керівників.

Також публічні особи припинили постійно вихвалятись криптостатками.  Деякі підприємці тепер живуть майже підпільно, регулярно змінюючи місце проживання або подорожуючи під псевдонімами. Обіг активів, настільки ліквідних і важко відстежуваних, як біткоїн або USDT, що це лише підживлює параною.

Кілька днів том у Франції викрали  колишнього криптовалютного трейдера на ім’я Александер. Чоловіка катували та мало не вбили, намагаюсь відібрати у нього лише 10 тис. євро. Викрадачі самі пізніше звільнили жертву.

Джерело: Contribune

Популярні новини

arrow left
arrow right
Договорився: Гейб Ньюелл з Valve любить працювати з російськими партнерами та хоче поїхати в росію
Розробник заплатив $600 за сервіс вайбкодингу, а той проігнорував інструкції і видалив всі робочі дані
Перший електромобіль Bentley: ретрофутуризм у концепті EXP 15
Оновлення Windows 11 викликає збої SSD під час копіювання багатьох файлів
Персонажі Death Stranding 2 курять і грають на гітарі не просто так — Кодзіма пояснив поведінку Кліффа і Фрайл
Bloomberg: Трампи заробили на криптовалютах $620 млн
Microsoft закрила магазин фільмів на Xbox та ПК
Британський уряд радить видаляти старі фото та електронні листи, щоб "економити воду"
Війна майбутнього: «Третя штурмова» атакувала і захопила росіян виключно за допомогою роботів
Ілон Маск хотів, щоб розробники Grok дали чатботу «власні обличчя» — витік внутрішнього листування
Люди, котрі звикли до суспільної боротьби замість кооперації, обирають поганців, — дослідження
Trump Media та Crypto.com створять скарбничу компанію CRO вартістю $6,4 млрд
Криптомайнинг не помер: до 2032 року очікується середньорічне зростання на 7,8%
ChatGPT тестує функцію «Вчимося разом» — тепер на запити відповідаєте ви, а не чатбот
Hollow Knight: Silksong коштуватиме всього $20, але вийде пізніше
Apple iPhone тепер касовий апарат — Monobank запускає «Термінал у смартфоні» для iOS
Tesla, посунься: новий Xpeng G7 пропонує до 702 км пробігу, адаптивну підвіску та ціну від $27325
YouTube розгортає плеєр «як в Apple» та прибирає сторінку «Тренди»
Apple блокує програми в європейських альтернативах App Store — як це працює?
Творець Valve Гейб Ньюелл про еру ШІ як технологічний перехід: «Є багато людей, які досягли успіху просто тому, що були першими»
Це зрада: праця розробника криптобіржі CoinDCX «на стороні» коштувала компанії $44  млн
Що думаєте про цю статтю?
Голосів:
Файно є
Файно є
Йой, най буде!
Йой, най буде!
Трясця!
Трясця!
Ну такої...
Ну такої...
Бісить, аж тіпає!
Бісить, аж тіпає!
Loading comments...

Повідомити про помилку

Текст, який буде надіслано нашим редакторам:

Надіслати