У Boeing знову проблеми — літак 737 втратив кришку двигуна під час зльоту в аеропорту Денвера

На щастя, обійшлось без постраждалих — усіх пасажирів пересадили на інший літак, який доставив їх у пункт призначення із затримкою на 3 години.

В літака Boeing 737-800, який належить компанії Southwest Airlines, під час зльоту з міжнародного аеропорту Денвера у неділю відпала кришку двигуна, трохи зачепивши закрилок. Наразі Федеральне авіаційне управління розслідує інцидент, в авіакомпанії поки не надали інформації щодо того, коли востаннє проводилось технічне обслуговування літака та його двигуна.

В Boeing послалися на заяву Southwest, коли сайт CNBC запитав коментарі.

Постраждалий літак Southwest Airlines — старша за реактивні Max модель Boeing 737, яка була запущена в експлуатацію в червні 2015 року.

Scary moments for passengers on a Southwest flight from Denver to Houston when the engine cover ripped off during flight , forcing the plane to return to Denver Sunday morning. pic.twitter.com/BBpCBXpTsl

— Sam Sweeney (@SweeneyABC) April 7, 2024