Новини WTF 08.04.2024 о 10:43 comment views icon

У Boeing знову проблеми — літак 737 втратив кришку двигуна під час зльоту в аеропорту Денвера

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Катерина Даньшина

Авторка новин

У Boeing знову проблеми — літак 737 втратив кришку двигуна під час зльоту в аеропорту Денвера

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На щастя, обійшлось без постраждалих — усіх пасажирів пересадили на інший літак, який доставив їх у пункт призначення із затримкою на 3 години.

В літака Boeing 737-800, який належить компанії Southwest Airlines, під час зльоту з міжнародного аеропорту Денвера у неділю відпала кришку двигуна, трохи зачепивши закрилок. Наразі Федеральне авіаційне управління розслідує інцидент, в авіакомпанії поки не надали інформації щодо того, коли востаннє проводилось технічне обслуговування літака та його двигуна.

«Наші групи технічного обслуговування перевіряють літак», — сказали в Southwest Airlines.

В Boeing послалися на заяву Southwest, коли сайт CNBC запитав коментарі.

Постраждалий літак Southwest Airlines — старша за реактивні Max модель Boeing 737, яка була запущена в експлуатацію в червні 2015 року.

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Boeing, яка разом із нідерландською компанією Airbus домінує на ринку комерційних літаків, зіткнулася з ретельними перевірками щодо показників безпеки після смертельних катастроф за участю 737 Max — у 2018 році в Індонезії (загинуло 189 людей на борту) та у 2019 році в Ефіопії (загинуло 157 людей). У 2021 році Boeing погодилась виплатити $2,5 млрд у межах мирової угоди з Міністерством юстиції, щоб уникнути кримінальних звинувачень в аваріях.

Також минулого тижня Southwest перервала рейс 737-800 у техаському міжнародному аеропорту після того, як екіпаж повідомив про проблеми з двигуном.

У січні в одного з літаків Boeing просто під час польоту на висоті 5 км відпали двері аварійного виходу. В попередньому звіті Національної ради з безпеки на транспорті США зазначено, що інцидент стався через те, що були відсутні чотири ключові болти, призначені для фіксації дверей.

США призупиняє експлуатацію сотень літаків Boeing 737 — в одного просто під час польоту відпали двері аварійного виходу

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Проблеми з контролем якості в Boeing переросли в проблеми безпеки, сповільнивши поставки нових літаків Max. Такі великі американські клієнти, як Southwest і United, кажуть, що паузи також мали вплив на їхні плани розвитку.

Минулого місяця генеральний директор Boeing Дейв Калхун заявив, що піде у відставку до кінця року. Також компанія замінила голову правління та виконавчого директора підрозділу комерційних літаків.

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