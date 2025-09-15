Новини Ігри 15.09.2025 comment views icon

У Borderlands 4 знайшли локацію, яка відкрито глузує з ексвласника Gearbox

Маргарита Юзяк

У Borderlands 4 знайшли локацію, яка відкрито глузує з ексвласника Gearbox
Borderlands 4 / Gearbox

Гравцям знадобилося всього кілька днів після релізу Borderlands 4, щоб знайти тролінг колишнього власника студії Gearbox.

Жахлива оптимізація на старті не завадила купі гравців продовжувати пізнавати світ четвертої частини. Тож в продовженні популярної серії побачили локацію під назвою Embracer’s Bluff, яка звучить як глузування на адресу компанії Embracer. Якщо перекласти назву, то вона звучить як “Блеф Ембрасера”, що явно відсилає обману чи фальшивих обіцянок.

Трошки контексту: компанія Embracer з 2019 року скупила десятки студій і франшиз: Gearbox, Aspyr, Saber, Tomb Raider, Saints Row, The Lord of the Rings. На піку компанія виглядала гігантом індустрії, але згодом почалися скасування ігор, скорочення персоналу та закриття команд. Крапку поставив 2023 рік — зірвана багатомільярдна угода, після якої компанія посипалася. У березні 2024-го Gearbox остаточно вирвався з рук Embracer: студію та серію Borderlands купила 2K менш ніж за половину від початкової ціни.

Сама локація — невелике занедбане містечко, оточене агресивними летючими тварюками. Всередині розміщене сміттєзвалище, де нишпорять люди, два побічні квести та персонажі явно з іронічним підтекстом. У першому квесті торговий автомат вбиває покупця, який намагається щось придбати. У другому ви боретеся з “балакучим” ШІ-туалетом, якого всі ненавидять. А в центрі уваги — король-мер містечка: дивний чувак у гідромасажній ванні серед корони й секс-іграшок.

У Borderlands 4 знайшли локацію, яка відкрито глузує з ексвласника GearboxУ Borderlands 4 знайшли локацію, яка відкрито глузує з ексвласника Gearbox

Цікаво, що Borderlands 4 має величезну карту з купою прихованих предметів і десятками дивних назв. Проте лише Embracer’s Bluff локація має ім’я колишнього власника Gearbox і при цьому ще й містить одразу два квести. А гендиректор студії Ренді Пітчфорд раніше прямо казав, що історію гри надихнув досвід життя під контролем Embracer. Її він описував як “злу, богоподібну силу, що ненавидить свободу”.

Огляд Borderlands 4. Все ще божевільно. Все ще круто

Borderlands 4 вийшла 12 вересня 2025 року на PlayStation 5, Xbox Series X|S та ПК. Для власників Nintendo Switch 2 реліз відбудеться трохи пізніше, 3 жовтня. В Steam ціна на тайтл стартує від ₴2 999.

Джерело: Kotaku

