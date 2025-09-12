Новини Ігри 12.09.2025 comment views icon

"Найгірше, що я бачив": рейтинг Borderlands 4 після релізу обвалився до 61% через жахливу оптимізацію

Borderlands 4 / Gearbox

Нарешті відбувся реліз Borderlands 4, який вийшов дещо проблемним. Стосовно сюжету та графіки нарікань немає, але технічна частина почувається не так впевнено.

Borderlands 4 — найбільший проєкт серії, де сучасне “залізо” наздогнало амбіції розробників. Гра пропонує планету Кайрос з відкритим світом, чотири нових Вольтхантери, 200+ колекційних предметів у дивних місцях, гак для пересування і традиційно нескінченні запаси легендарної зброї. А ще Залізяка нарешті замовкне.

Оцінки преси були високими, що не дивно. Вони хвалили гру за розмах, гумор (над яким попрацювали ще більше) і відчуття справжньої Borderlands. На Metacritic новинка стартувала з оцінкою 84/100. Наприклад, GamersRD (94/100) позитивно відзначила швидкий екшн, картинку “наступного покоління” і стабільність із DLSS 4 на ПК (насправді ні). Критикам з PC Games (90/100) сподобалося, що шутер і мародерство досі працюють безвідмовно.

“Це — вдосконалена Borderlands. Гра, яка бере основу серії й підносить її на новий рівень у всіх можливих аспектах. Вона дотепніша, розумніша, багатша, захопливіша і просто переповнена причинами грати навіть після фінальних титрів”, — пише CGMagazine, яке поставило 100/100.

"Найгірше, що я бачив": рейтинг Borderlands 4 після релізу обвалився до 59% через жахливу оптимізацію
Borderlands 4 / Gearbox

А от у Steam все виглядає набагато гірше. Менше ніж за добу після релізу рейтинг впав до 61%, а статус відгуків — “змішані”. І це попри те, що старт був рекордним для серії. За даними Steam Charts, онлайн перевищив 200 тисяч одночасних користувачів, що вдвічі більше за кращі дні Borderlands 2.

"Найгірше, що я бачив": рейтинг Borderlands 4 після релізу обвалився до 59% через жахливу оптимізацію
Рекордний онлайн Borderlands 4 в Steam / Gearbox

Основна претензія фанатів — технічний стан. Тож скарги такі:

  • Навіть RTX 5090 чи RTX 4090 не витягують стабільні 60 fps у 4K;
  • Зниження графіки в налаштуваннях майже не дає результату;
  • Фризи, мікропідлагування та збої на середніх і навіть мінімальних налаштуваннях;
  • У декого гра зависає ще на екрані головного меню, тож навіть запустити геймплей неможливо.

Гравці вважають, що Borderlands 4 стала черговою жертвою Unreal Engine 5. Користувачі не радять купувати тайтл в поточному стані, якщо “у вас немає ПК NASA”.

“Жахлива, просто жахлива продуктивність. Найгірше, що я коли-небудь бачив. Навіть на мінімальних налаштуваннях графіки не вдалося досягти 60 FPS, попри увімкнене масштабування FSR на моїй RX 6900 XT”, — додають у відгуках.

"Найгірше, що я бачив": рейтинг Borderlands 4 після релізу обвалився до 59% через жахливу оптимізацію
Borderlands 4 / Gearbox

Але тут варто звернути увагу і на відгуки преси, і на відгуки гравців. Більшість нарікань від геймерів стосуються лише технічної частини. Якщо прибрати фризи та збої, які виправлять патчами, то “графіка приголомшлива, геймплей чудовий, перестрілки вражають і звук чудовий”. На жаль, Gearbox доведеться швидко латати оптимізацію, бо навіть найвдаліший гумор і найкрутіша зброя не врятують гру.

Borderlands 4 вийшла 12 вересня 2025 року на PlayStation 5, Xbox Series X|S та ПК. Для власників Nintendo Switch 2 реліз відбудеться трохи пізніше, 3 жовтня. В Steam ціна на тайтл стартує від ₴2 999.

