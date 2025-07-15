Автори Borderlands 4 «злили» мапу 200+ колекційних предметів, які більшість гравців «не мали знайти»

Borderlands 4 / Gearbox Software & 2K

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Borderlands 4 приховала понад 200 колекційних предметів, які мали залишитися секретом від більшості гравців. Але автори чомусь вирішили злити їхнє розташування.

Майбутня Borderlands 4 не тільки для «справжніх фанів» і тих, хто має зайві ₴5 600. Гра влаштує тих, хто любить досліджувати мапу до останнього закутка. Як підтвердив президент Gearbox Ренді Пітчфорд, розробники заховали понад 200 фігурок Маркуса-боблхеда — і самі розробники вважають, що більшість гравців їх ніколи не знайдуть.

«Загалом на території Кайроса приховано понад 200 фігурок Маркуса — і це навіть не перебільшення. Ймовірно, більшість гравців ніколи не натрапить на них. Дехто знайде кілька, одиниці — десятки, але лише надзвичайно завзяті дослідники зможуть зібрати всю колекцію. Кожна фігурка має свою унікальну історію — 12 із 12, як то кажуть», — пише Ренді Пітчфорд.

За його словами, команда вирішила максимально заповнити мапу Кайроса (так називається нова планета у грі), додаючи спеціальні колекційні предмети. Планувалося, що гравцям знадобиться «винюхувати» кожен куточок самостійно, але президент Gearbox прийшов до користувачів з «хлібом і сіллю». Звичайно подібні мапи існують в безлічі ігор, за прикладом короків в Zelda BOTW або детальної в Blasphemous. Проте зазвичай ними діляться після релізу, а не до нього.

Також розробники мають пояснення, чому по світу розкидані ці колекційні предмети. За лором, фігурки потрапили на планету через аварію. Контейнер із ними вилетів із супутника Елпіс під час катаклізму та розбився, розкидавши фігурки по всьому Кайросу.

Пітчфорд також пояснив, що розробники додали ці боблхеди, щоби винагороджувати гравців за проходження складних і важкодоступних ділянок карти. Тестуючи нові механіки пересування — подвійний стрибок, гак, ривок, планер — команда сама шукала найскладніші місця, які тільки можливо відвідати, і там уже розміщували колекційні предмети.

All in all, there are well over 200 Marcus Bobbleheads hidden around Kairos. I expect most players will never see any of them. Some may find a few. A very, very small number of people will explore Kairos so completely that they might discover them all. Each has a story. 12/12 pic.twitter.com/OZBVD40CF2 — Randy Pitchford (@DuvalMagic) July 13, 2025

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Зазначимо, що Borderlands 4 матиме пов’язаний відкритий світ із локаціями на кшталт Кратер, Пляж, Тунелі RIP, Пекло Ордена — усі ці зони видно на опублікованій карті. Водночас невідомо, чи буде в грі досягнення за збір усіх боблхедів. Сам Пітчфорд цього не уточнив, але було б логічно додати ачівку.

Borderlands 4 виходить 12 вересня 2025 року на Xbox Series X|S.

Джерело: Randy Pitchford / X (Twitter)