«Дія‎» прямує в Еквадор, а Україна отримає ще $150 млн від США на цифровізацію

Команда Мінцифри вже почала перемовини щодо експорту «Дії‎» із 10 країнами — зокрема Замбією та Колумбією, а нині й з Еквадором.

Під час Diia Summit адміністраторка USAID (Агенція США з міжнародного розвитку) Саманта Пауер повідомила, що команда «Дії‎» поділиться досвідом створення цифрового застосунку із державними послугами з Еквадором.

На початку року перший схожий проєкт запустили в Естонії — державний застосунок mRiik на базі «Дії». Тоді ж USAID підтримало ідею створення аналогів українського сервісу в інших країнах та виділило $650 тисяч на проведення техніко-економічних обґрунтувань. Як повідомлялось, Молдова була однією з країн, що зацікавилися пропозицією.

Посол США в Україні Бріджит Брінк тим часом оголосила про виділення $150 млн на підтримку цифрової трансформації нашої країни — в Мінцифри кажуть, що ці кошти спрямують на «масштабування та створення цифрових екосистем», а також впровадження сервісів, що мають «антикорупційний ефект». Гроші надійдуть протягом 5 років через проєкт «Підтримка цифрової трансформації».