«Дія‎» прямує в Еквадор, а Україна отримає ще $150 млн від США на цифровізацію

Команда Мінцифри вже почала перемовини щодо експорту «Дії» із 10 країнами — зокрема Замбією та Колумбією, а нині й з Еквадором.
Під час Diia Summit адміністраторка USAID (Агенція США з міжнародного розвитку) Саманта Пауер повідомила, що команда «Дії» поділиться досвідом створення цифрового застосунку із державними послугами з Еквадором.
На початку року перший схожий проєкт запустили в Естонії — державний застосунок mRiik на базі «Дії». Тоді ж USAID підтримало ідею створення аналогів українського сервісу в інших країнах та виділило $650 тисяч на проведення техніко-економічних обґрунтувань. Як повідомлялось, Молдова була однією з країн, що зацікавилися пропозицією.
Посол США в Україні Бріджит Брінк тим часом оголосила про виділення $150 млн на підтримку цифрової трансформації нашої країни — в Мінцифри кажуть, що ці кошти спрямують на «масштабування та створення цифрових екосистем», а також впровадження сервісів, що мають «антикорупційний ефект». Гроші надійдуть протягом 5 років через проєкт «Підтримка цифрової трансформації».
- «Дія» — український електронний сервіс державних послуг, доступний у смартфоні та вебі; вперше його презентували у 2019 році, а офіційний запуск відбувся за рік. На порталі можна отримати онлайн 100+ державних послуг, а мобільна версія станом на травень 2023-го пропонувала 14 документів та 29 державних послуг для понад 19 млн активних користувачів.
- 23 серпня 2021 року набув чинності закон про «паспорт у смартфоні», який прирівняв е-паспорти у застосунку «Дія» до пластикових та паперових аналогів. Він закріпив на (найвищому) законодавчому рівні визначення цифрових паспортів (закордонного та внутрішнього) та наділив їх ідентичною юридичною силою, за винятком низки моментів, як-от виїзд за кордон (з певними винятками після повномасштабного вторгнення).
- Ймовірно, міжнародне визнання застосунку «Дія» досі є одним з пріоритетних напрямків роботи Мінцифри — торік головні документи (закордонний паспорт, водійське посвідчення та свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу) отримали переклад англійською — це потрібно, щоб цифрові документи в «Дії» визнавали інші країни ЄС.